Bilferieboomen som er ventet i Norge, ser allerede ut til å være i gang.

I alle fall i Nordland og Møre og Romsdal.

I resten av landet er trenden annerledes.

Over 1000 flere biler i døgnet kjørte gjennom utvalgte veistrekninger på Helgeland og Salten i Nordland, sammenlignet med i fjor sommer.

– Min konklusjon er tydelig. Vi har større trafikk enn det som er normalt på denne årstiden, sier Arnmod Bjørnstad, seksjonssjef ved Vegtrafikksentral (VTS) Nord.

Tallene både VTS og NRK bruker, er hentet fra Vegvesenets egen tjeneste Trafikkdata.

FERGEKAOS: På Fv17 på Helgelandskysten, midt mellom to fergeleier i Vevelstad, har trafikken økt med over 42 prosent, ifølge Bjørnstad i VTS Nord. Ekteparet Magnar og Tove (bildet) fikk føle det på kroppen. Foto: Privat

– Det går saktere

At trafikken er stor, kan ses med det blotte øye.

Flere hundre meter fergekøer og sprengt kapasitet har gitt store problemer. Magnar og Tove (69) fra Moss måtte overnatte i bilen i en fergekø på opp mot 500 meter.

Etter flere tilbakemeldinger om lange køer og treg trafikk, gjorde VTS Nord en telling tirsdag kveld.

– Det var bare en bekreftelse på at antagelsene våre stemte, sier Bjørnstad.

Ved strategisk utvalgte strekninger, uten gode alternative omkjøringer, kunne de se at tallene for forrige uke var langt over normalen.

Derfor så VTS seg nødt til å komme med en advarsel til trafikanter på nordnorske veier:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er mer trafikk, mange bobiler, og det går saktere. Det er bare å beregne mer tid, er Bjørnstads råd.

Ikke økning ellers i landet

Også i Møre og Romsdal ser trafikken ut til å ha økt betraktelig i forrige uke.

Ved Hjelset på E39 mellom Molde og Kristiansund trafikkerte over 1000 flere biler hver dag.

Ved E39 Brusdalen like før Ålesund er antall flere bilister per døgn opp mot 2000.

Likevel merker ikke trafikkoperatørene like mye til trykket her som i nord.

– Alt er som normalt, sier Roger Berg, trafikkoperatør i VTS Midt.

Veitrafikksentralene Vestland, Sør og Oslo melder også om tilnærmet normal trafikk. Her viser tallene noen steder til og med en liten nedgang i trafikken.

E18 Lannerheia er midtpunktet for alle som skal til Sørlandet fra Telemark og Vestfold. Der har ikke trafikken økt fra i fjor:

UP er spent

Fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen har fått med seg vei- og fergekaoset i Nordland.

SIKKERT: UP-sjef Roar Skjelbred Larsen tror flere nordmenn på veiene ikke trenger å gå galt. – Nordmenn kjenner trafikkulturen. Tross alt er vi det landet i Europa og verden som er mest trafikksikkert, sier han. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han sier de er spent på hvordan et storinnrykk av bilferierende nordmenn vil ha å si i sommer.

– Vi gjør de samme forberedelsene som vi har gjort tidligere. Det er flere nordmenn som er vant til å kjøre i Norge, som skal på veien, sier Larsen.

– Vi prioriterer det som oftest er foranledningen til de alvorlige ulykkene. Det er fartsovervåking, ruskontroll og fokus på uoppmerksomhet, som bruk av mobiltelefon, sier han.