I år er det Norge som er feriedestinasjonen til de aller fleste.

Mange vil oppleve sitt eget land fra bilvinduet – det vises på fergekøene langs kystriksveien på helgelandskysten.

I går var fergekøen fra Forvik til Tjøtta opp mot 500 meter lang.

Ivar Smith-Nilsen filmet køen. Han brukte over et minutt å filme hele strekka – på elsparkesykkel.

– Mange blir stående igjen når ferga går. Flere har vært nødt til å overnatte, forteller han.

Fergekøen ved fergekaia på Forvik i Vevelstad var mandag ettermiddag opp mot 500 meter lang. FOTO: Ivar Smith-Nilsen.

Magnar og Tove (69) måtte overnatte i bilen

Flere var frustrerte over den lange køen og manglende informasjon, ifølge Smith-Nilsen.

Noen av dem som måtte å overnatte i bilen, var ekteparet Magnar Nilsen og Tove Nygård Nilsen fra Moss.

De ventet seks og en halv time på Forvik. Og da siste ferje til Tjøtta gikk mandag kveld ble ekteparet stående igjen.

– Vi ble stående bak en lastebil som tok opp seks plasser fordi den var så brei, sier han.

Magnar Nilsen og Tove Nygård Nilsen (69) venter i en usedvanlig lang fergekø. Foto: Privat

Men de ville ikke forlate køen, så ekteparet på 69 år endte med å sove noen timer i hvert sitt forsete i natt.

– Det var ikke veldig behagelig. Men vi hadde heldigvis med puter, tepper og mat, så det gikk jo greit, sier han.

De ventet totalt 15 timer i fergekø.

Når NRK snakker med dem, er de på ferga fra Bjørn (Dønna) til Sandnessjøen.

De kom seg med første ferge i morges klokken 06:55, men også da tok en stor varebil opp mange plasser. Nilsen sier 20–30 biler ble stående igjen allerede da første ferge gikk.

Det verste er imidlertid ikke bare det å måtte stå veldig lenge i kø.

– Det var ingen informasjon å få. Vi måtte finne ut alt selv, sier Nilsen.

– Når Regjeringa har oppfordret til norgesferie, må de sette inn nok ferger til å ta hånd om alle turistene også, mener ekteparet.

I dag skal de til Meløy. Dit er det tre ferger. Målet er å komme seg helt til Lofoten.

– Jeg er optimist og tror vi klarer å komme oss til Meløy i kveld. Men jeg er spent på å se hvordan det går.

Forvik fergekai på Helgeland.

– Kaotisk

Ordfører i Vevelstad, Torhild Haugann, sier situasjonen er kaotisk.

– Det er veldig positivt at mange turister ønsker å besøke vår region, men så stopper det opp på fergekaia. Det er problematisk både for turister, næringsaktører og fastboende som er avhengig av å reise med ferge, enten vi skal handle eller på jobb.

Hun sier fergene er livsgrunnlaget for innbyggerne og at mange føler seg «innesperret» på sommeren.

– Det er faktisk så ille at mange bønder ikke tør å reise hjemmefra, fordi man ikke vet om og når man kommer seg hjem. Hvis man tar sjansen på å reise, kan det innebære en overnatting. Hva gjør du da, når du egentlig skal i fjøset på kvelden? Da blir man på en måte sperret inne.

Haugen er takknemlig for at fylkeskommunen setter inn ekstraturer, men håper på ytterligere hjelp for å ta unna køene.

– Sånn som det er nå, så skjønner jeg godt at folk heller velger E6-en, sier hun.

Samferdselsråd: – Snur alle steiner

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen har nå satt inn ekstraferge på strekninga Jektvik-Kilboghavn. Det er også satt inn ekstraruter Tjøtta-Forvik.

– Så setter vi opp ekstra ruter ved behov på flere samband. Vi har et bedre fergetilbud i år enn i fjor.

Men det er likevel ikke nok.

– Vi snur på alle steiner for å se hva vi kan gjøre. Vi leter over hele fylket etter tilgjengelige ferger og mannskap, men det er ikke gjort i en håndvending. Vi har de fergene vi har, sier samferdselsråden.

På Facebook skriver han:

– Jeg skal være ærlig å innrømme at vi ikke hadde sette for denne økningen i trafikken i mai/juni da vi hadde møter med forskjellige aktører for å avklare behovet om sommeren.

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune. Han sier situasjonen med biler på Helgeland nå er spesiell. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Må følge Sjøfartsdirektoratets krav

Ordfører Haugan stiller spørsmål om hvorfor fylkeskommunen har satt inn ekstraruter på den minste av de to fergene som trafikkerer Forvik-Tjøtta.

Det er satt opp ekstraturer med MF «Alsten» som tar 28 biler. Men det gjelder ikke MF «Vannes», som tar 50 biler.

– Skulle vi virkelig klart å ta unna køene burde den store fergen ha gått ekstra turer, sier ordføreren.

Samferdselsråd Bentzen forklarer at hviletidsbestemmelser og krav fra Sjøfartsdirektoratet er årsaken til at det er «Alsten» og ikke «Vannes» som går ekstraruter.