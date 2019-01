I dag startet rettssaken mot hjelpepleieren i 30-årene som står tiltalt for å ha utøvd vold mot 90 år gamle Ella Moen på Lødingen sykehjem i Nordland.

Kvinnen døde kort tid etter at den påståtte volden skal ha funnet sted. Den tiltalte pleieren, en mann i 30-årene, erkjenner ikke straffskyld for hendelsen som skal ha skjedd 21. april i fjor.

Broren til avdøde, Sven Erik Moen, har reist fra Drøbak i Akershus for å finne ut hva som egentlig skjedde med søsteren.

– Vi sto veldig nært hverandre, og det er klart at det føles tragisk å tenke på hvordan hun haddet det på sine siste dager da hun var skikkelig syk, sier han.

Ella Moens bror, Sven Erik, til høyre. Her sammen med sønnen Almar. Foto: Anneli Strand / NRK

Rådmannen i Lødingen har tidligere opplyst til NRK at den tiltalte pleieren ble ansatt for rundt åtte år siden.

To forskjellige hendelsesforløp

Broren av den avdøde sier han mener det begynner å tegne seg et bilde av hva som har skjedd.

– Hvordan er det å sitte i salen og høre på tiltaltes forklaring?

– Jeg gjør meg jo mine tanker om hvordan det må være på sykehjemmet. Ellers får vi høre hva vitnene har å si når de kommer. Men mitt utgangspunkt er fortsatt å finne ut hva som skjedde på Ellas siste dager.

Fire vitner, alle ansatte ved Lødingen sykehjem, vitnet i retten første dag. Ett av vitnene hevder å ha sett hendelsen. Tiltalte beskriver et annet hendelsesforløp. Sven Erik Moen synes det er spesielt at retten nå sitter med to ulike forklaringer av hva som skjedde.

– Slik jeg opplever det, henger ikke hans forklaring sammen. Jeg håper at de som var til stede rett etter at hendelsen angivelig skulle ha skjedd, kan oppklare hva som har skjedd.

Lødingen sykehjem i Nordland. Foto: Anneli Strand / NRK

Ett vitne skal ha sett hendelsen

Ett vitne påstår å ha sett hendelsen. Aktor Karoline Egeberg sier det er flere bevis som peker mot den siktedes skyld. Ekeberg mener det er flere momenter ved saken som viser at det skjedde en voldshandling mot 90-åringen på Lødingen sykehjem.

– Vi har ført fire vitner, der ett av dem skal ha vært vitne til selve voldsutøvelsen. Vår vurdering er at hun har forklart seg godt om det hun har sett, og har ingen grunn til å tro at hun forklarer seg uriktig. Vi har et vitne som kom inn på rommet til fornærmede og så at tiltalte stod over henne med høyre hånd rundt halsen, forteller hun.

– Absurd

Tiltaltes forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll, kaller det absurd at hans klient skal ha tatt kvelertak på Moen. Han mener bevisene ikke holder.

Advokat Tarjei Ræder Breivoll er forsvarer for den tiltalte hjelpepleieren. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det fremstår som helt meningsløst og absurd at han skal ha tatt kvelertak på en syk, 90 år gammel pasient. Saken koker egentlig ned til at en person påstår å ha sett et halsgrep min klient skal ha tatt. Det er det kun én person som påstår han har sett, til tross for at to personer kom inn i rommet samtidig.

I retten forklarte et vitne at det ikke var noen tvil om hva som skjedde.

– Jeg tenker ikke at hun lyver, at hun forteller om sin opplevelse av hendelsen, men at hun har misforstått.