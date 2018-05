Pleier siktet for vold mot Ella (90): – Tok kvelertak på henne

Nylig var venner og familie samlet i Lødingen kirke for å ta farvel med Ella Moen Hansen.

Alle var klar over at livet hennes gikk mot slutten. Men det som skal ha skjedd få dager før hun gikk bort, opprører familien.

– Vi skulle hatt en sorgprosess nå. I stedet er man irritert og forbannet, over at noe slikt kunne skje. Det er forferdelig, sier sønnen Almar Moen.

Ellas bror, Sven Erik Moen, tenker med forferdelse på søsterens siste dager.

– Det er ubegripelig at noe slikt kan skje på en offentlig institusjon. Jeg klarer ikke å sette meg inn i hvordan hun må ha oppleve dette.

Sønnen Almar og Ella Moens bror, Sven Erik, til høyre. Foto: Anneli Strand / NRK

Nekter straffskyld

Det var i april den 90 år gamle kvinnen skal ha blitt utsatt for vold fra en pleier.

De pårørende beskriver det som et kvelertak. Sønnen Almar sier han observerte merker på halsen til moren etter hendelsen.

Nøyaktig hva som skal ha skjedd, forsøker politiet nå å finne ut av. Men politiet bekrefter at de har siktet en mannlig pleier for vold.

– Mamma var verdens snilleste, sier Almar Moen. Foto: Privat

– Vi fikk en melding om at en ansatt skulle ha gjort noe fysisk overfor en beboer på sykehjemmet, sier politioverkonstabel Anne Margrethe Kleczka i Nordland politidistrikt.

Hun forteller at det ble iverksatt avhør, og at mistenkte ble pågrepet.

– Siktede har forklart seg om hendelsen, og benekter å ha gjort noe straffbart. Han erkjenner ikke straffskyld for det han er anklaget for.

Et vitne til hendelsen opplevde imidlertid situasjonen annerledes.

– Vitnet oppfattet det som at pasienten ble utsatt for noe straffbart. Det går på at det skal ha blitt utøvd en kroppskrenkelse mot pasienten, som da ligger til sengs.

Tidligere anmeldt

Utover dette, ønsker ikke Kleczka å gå i detalj om hva som har blitt forklart i avhør.

– Det får vi komme tilbake til. Politiet vil gå gjennom materialet som er samlet inn. Deretter vil det bli en påtalebehandling for å se om det er nok bevis til å ta ut en tiltale.

Hun bekrefter samtidig at mannen ved en tidligere anledning har vært anmeldt for vold mot en person på sykehjemmet.

– Denne saken ligger flere år tilbake i tid, og ble henlagt på bevisets stilling. Han har derfor ikke vært straffet for vold tidligere.

Hendelsen skjedde ved Lødingen sykehjem i april. Foto: Anneli Strand / NRK

Kritiserer kommunen

Sønnen Almar Moen retter samtidig krass kritikk til ledelse og kommune. Han mener hendelsen kunne vært unngått, og sier de pårørende føler seg dårlig ivaretatt.

Han reagerer blant annet på at han ikke fikk beskjed om episoden før dagen etter. Han sier videre at moren i for stor grad ble overlatt til seg selv, alene, etter episoden.

– Etter en slik hendelse, skulle hun hatt en hånd å holde i 24 timer i døgnet.

Ikke i tjeneste

Rådmann Kjetil Skeie forteller at vedkommende pleier ble ansatt for syv-åtte år siden, og vært i aktiv tjeneste i kommunen siden da.

Rådmann Kjetil Skeie i Lødingen kommune. Foto: Anneli Strand / NRK

Han kaller det en trist hendelse for alle involverte.

– Mannen er inntil videre ikke i tjeneste, så dette tar vi alvorlig.

At de pårørende føler at de ikke har fått god nok hjelp og støtte i etterkant, synes han er svært beklagelig.

– Nå er vi i en kartleggingsfase for å finne ut hva som kunne være gjort annerledes i kommunen. Å kommentere noe utover det blir bare spekulasjoner, sier Skeie.

På spørsmål om pleieren har noen anmerkninger fra tidligere, henviser rådmannen til taushetsplikten.

– Kan pårørende være sikre på at det er trygt på sykehjemmet?

– Det skal det være, og vi skal sørge for at slike hendelser ikke skjer, sier Skeie.

NRK har vært i kontakt med pleieren, som ikke har fått oppnevnt forsvarer enda. Han ønsker ikke å kommentere saken.