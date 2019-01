Pleier i retten tiltalt for vold mot Ella (90): – Mangler totalt logikk

En mannlig pleier er tiltalt for vold på Ella Moen (90), som var pasient ved sykehjemmet i Lødingen kommune i Nordland.

I dag starter rettssaken mot pleieren i Ofoten tingrett.

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld for hendelsen 21. april i fjor.

– Han sier at det er helt vanvittig at folk skulle tro at han ville forsøke å bruke vold mot en eldre pasient, sier hans forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll.

– Det mangler totalt logikk, sier advokaten.

– Han tar sterkt avstand fra og er helt uenig i at han skal ha gjort det, sier hans forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll, om voldstiltalen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge tiltalen tok pleieren grep rundt halsen på 90-åringen med den ene hånden sin.

Et vitne oppfattet hendelsen som straffbar. Kvinnens sønn har også fortalt at han observerte merker på morens hals i etterkant av hendelsen.

Offeret døde fire dager senere, men dødsfallet blir ikke sett på som en konsekvens.

Tidligere anmeldt for vold

Saken i Ofoten tingrett vil handle om pleieren har brukt vold eller ikke.

– Det fungerer sånn at pleiere i enkelte situasjoner og overfor pasienter er nødt til å ta i pasientene, og det er i en sånn situasjon at det er blitt oppfattet at han har tatt et kvelertak, men det er ikke riktig, sier Breivoll.

Tiltalte risikerer opp til ett års fengsel, han er også tiltalt for å ha brutt helsepersonelloven.

– Påtalemyndigheten mener å ha bevis for at tiltalte skal ha tatt et grep rundt halsen på pasienten, sier aktor i saken, politifullmektig Karoline Ekeberg.

Påtalemydigheten har innkalt fire vitner, alle ansatte ved sykehjemmet.

Politiet bekrefter at mannen er tidligere anmeldt for vold mot en pasient på sykehjemmet, men saken ble henlagt på bevisets stilling og ligger flere år tilbake i tid.

Hendelsen skjedde ved Lødingen sykehjem i april i fjor. Foto: Anneli Strand / NRK

Familien opprørt

Familien var klar over at 90-åringens liv gikk mot slutten, men det som skal ha skjedd få dager før hun gikk bort opprørte familien.

– Vi skulle hatt en sorgprosess nå. I stedet er man irritert og forbannet, over at noe slikt kunne skje. Det er forferdelig, sa sønnen Almar Hansen da NRK møtte ham i mai.

Det er satt av to dager til behandlingen av saken i Ofoten tingrett.