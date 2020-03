Alle kommunale og private skoler blir stengt fra 13. mars til og med 20.mars. Barnehager holdes åpne inntil videre, men foreldre anmodes om å holde sine barn hjemme.

– Dette er en global pandemi. Vi har alle et felles ansvar for å hindre at denne smitten sprer seg. Vi ønsker å gjøre alt vi kan i vår makt til å hindre og minimere smitten, sier ordfører Ida Pinnerød.

Hun sier tiltakene er strenge, men nødvendige.

– Vi er av den kunnskap og forståelse av at hvis vi innfører disse tiltakene nå, kan vi forhindre en stor utspredning.

I praksis vil det bety at alle skolene i kommunen blir stengt fra og med fredag. Foresatte anmodes om å holde elevene hjemme. Hvis ikke det er mulig, holdes skolen eller SFO åpen for disse elevene. Dette gjelder i særlig grad barn av nøkkelpersonell, blant annet helsepersonell. Elevene har ikke fri, men får undervisning via Ipad og PC.

Barnehager holdes åpne inntil videre, men foreldre anmodes om å holde sine barn hjemme. Kommunen planlegger for en situasjon der barnehagene stenger, men der noen barnehager holdes åpne for barn av foreldre med spesielle funksjoner.

– Hvorfor stenger man ikke barnehagene nå med én gang, slik andre kommuner har gjort?

– Vi er nødt til å vurdere situasjonen fortløpende. Hvis vi går til det skrittet er vi nødt til å være sikre på at foreldre eller andre har mulighet til å være hjemme med barna. Vi har ikke fattet et vedtak om stenge barnehagene, men oppfordrer foreldre som har mulighet til det, om å holde barna hjemme.

– Hvordan skiller dette seg fra skolene?

– På skolene er det veldig mange elever som har mulighet til å være noe hjemme alene, sier Pinnerød.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier forskning viser at å stenge skoler er et effektivt tiltak for å hindre spredningen av en pandemi.

– En vitenskapelig undersøkelse på effekten av forebyggende folkehelsetiltak viser at det å stenge skoler er noe av det eneste som helt klart kan bremse en pandemi.

Han sier at de tre som er smittet i kommunen, har milde symptomer.

Dette er alle tiltakene i Bodø kommune: Ekspandér faktaboks Generelt: Ber alle om øke nivået av hygienetiltak – håndvask, håndsprit osv. Skoler: Med grunnlag i smittevernloven stenges alle kommunale og private skoler fra 13. mars, foreløpig i to uker. Skolene bruker fredag til planlegging. Foresatte anmodes om å holde elevene hjemme Er dette ikke mulig, holdes skolen/SFO åpen for disse elevene. Dette gjelder i særlig grad nøkkelpersonell, bl.a. helsepersonell. Elevene har ikke fri, men får undervisning via Ipad/PC. Alle ansatte møter på skolen. Barnehager: Holdes åpne inntil videre, men foreldre anmodes om å holde sine barn hjemme. Planlegger for en situasjon der barnehagene stenger, men der noen barnehager holdes åpne for barn av foreldre med spesielle funksjoner, f.eks. helsepersonell Idrettsanlegg: Gymsaler, idrettshaller, Bodø Spektrum, (Nordlandsbadet/Nordlandshallen) stenges for aktivitet.

Mørkvedhallen og Tverlandshallen AL anmodes om å stenge.

Vinteråpne kunstgressbaner stenges. Isbanene stenges

Vestvatn alpinanlegg anmodes om å stenge kaféen

Skarmoen alpinanlegg vedlikeholdsprepareres. Anmodes om å stenge kaféen

Det vil fortsatt prepareres lysløyper til egenorganisert aktivet Fritidssentre: Stenges

Idretts-arrangement

Alle arrangement avlyses. Arrangement etter 14-dagersperioden risikovurderes Biblioteket Arrangementer utgår. Ordinært bibliotektilbud opprettholdes Bratten All busstransport i regi av Bratten opphører Barnevern Reiserestriksjoner innført Barne- og familieenheten Omdisponering av helsepersonell etter avtale. Åpen barnehage stenges. Helsestasjon for ungdom stenges Flyktningkontoret: Bodø Voksenopplæring stenges i likhet med grunnskolene. Undervisning via Ipad/PC Helsebygg med adgangskontroll: Det innføres adgangskontroll på alle kommunale helseinstitusjoner for å ivareta skallsikring og besøkskontroll. Det iverksettes fortløpende tiltak. Byggdrift på helseinstitusjonene: Vaktmestere i skoler, barnehager og administrasjonsbygg får opplæring i byggdrift av helseinstitusjonene. Forbereder turnus for vaktmestertjenesten for å kunne levere døgnkontinuerlig byggdriftstjenester av helseinstitusjonene. Bodø turistinformasjon: Stenger Bodø turistinformasjon fra og med fredag 13.03.20. Reisende fra utlandet: Alle reisende som ankommer direkte fra utlandet til Bodø lufthavn blir møtt av helsepersonell for å fylle ut registreringsskjema. Alle reisende som reiser direkte fra Bodø lufthavn til utlandet vil få tilsendt skjemaet ved utreise. Cruise og hurtigrute: Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip kommer i land - og hurtigrutepassasjerer. Økonomi: Utbetalinger som lønn vil gå som normalt. Det er etablert beredskap for det. Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved behov for ekstraordinært arbeid: Arbeidsgivers styringsrett utvides med hjemmel i Arbeidsmiljøloven § 10-12 (3) helsepersonell og andre arbeidstakere, når det ekstraordinære arbeidet nødvendiggjør fravik fra arbeidstidsbestemmelsene.

Helsepersonell Arbeidsgiver kan også pålegge helsepersonell å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid, jf. helseberedskapsloven § 4-1 (1), 1. punktum og Kongelig resolusjon av 06.03.2020. Dette beredskapstiltaket gjelder (foreløpig) i inntil 30 dager fra nevnte dato. Se forskrifter og annen oppdatert informasjon Bodø kommunes nettside – informajon blir lagt ut fortløpende: Bodo.kommune.no/korona

Tiltak over hele landet

Også ellers i landet blir forsøkene på å bekjempe koronaviruset stadig flere.

Statsminister Erna Solberg varslet i dag de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid.

Flere kommuner har nå besluttet å stenge skoler og barnehager, deriblant Oslo, Stavanger og Bergen.

I Nordland blir alle de 16 videregående skolene i fylket stengt fra og med fredag.

Det samme skjer i Troms og Finnmark.

I Nordland er det så langt påvist smitte hos fire personer; tre i Bodø og én i Hadsel.

Dette tallet kan og vil sannsynligvis øke.

SISTE: Siden denne saken ble publisert, har regjeringen vedtatt at alle skoler og barnehager i Norge blir stengt.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.