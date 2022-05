Åpner butikk uten ansatte og selger varer de vanligvis kaster

Han er daglig leder i Bodø Bakeri.

Hver eneste dag kaster de drøssevis med brød, boller, kakestykker og andre varer som helt fint kunne blitt solgt.

Nå vil han matsvinnet til livs.

Hver dag åpner dørene automatisk klokken to Bjarne har ingen ansatte i butikken Alt er basert på tillit til kundene

– Her har vi varer som vi håper kan få et nytt hjem slik at vi slipper å kaste det, sier Mosås til NRK.

Alle overskuddsvarene bakeriet lager i løpet av et døgn ender opp i den nye butikken. Her blir de solgt for en rabattert pris – og kundene betaler med Vipps.

Ikke bare sparer de miljøet – bedriften sparer også penger.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Bjarne Mosås, daglig leder i Bodø Bakeri, sier det viktigste er å få ned matsvinnet.

Må stole på kundene

Bakeriets nye utsalgssted åpnet dørene første gang mandag denne uken. Folk strømmet inn dørene for å sikre seg rabatterte varer.

– Det har gått over all forventning. Vi har knapt markedsført det, men det var kø og lettere parkeringskaos blant de som ville sikre seg godsakene.

Det var kø på utenfor bakeriets «overskuddsbu» fredag ettermiddag. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Prisene på det Mosås & co. vanligvis ville kastet er enkle å forholde seg til.

En enhet koster 20 kroner – uansett hva det er snakk om.

– Du er ikke redd for at det skal bli mye tyveri av varer?

– Norge er fortsatt et bra land å bo i. Vi kan stole på folk. Men skulle det være slik at noen tar med seg et skolebrød uten at de betaler for seg slipper vi uansett å kaste det.

Fortsatt altfor mye svinn

I 2020 hadde Norge sitt største matsvinn noensinne ifølge SSB. Godt over 200.000 tonn ble kastet.

For 2021 var tallet noe lavere.

Tobias Stokkeland, talsperson i Grønn Ungdom, sier til NRK at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Det kastes altfor mye mat og det er svært dårlig for miljøet. I tillegg er det dumt da det er mange som kunne ha nytt godt av den maten som kastes, sier han og legger til:

– Det er veldig bra at bedrifter som Bodø Bakeri gjør grep som dette

Det gjøres en del grep for å få ned svinnet av mat, men mye peker på at det ikke går fort nok.

Stokkeland beskriver problematikken som stor, og peker på at det er et paradoks med tanke på at mange går sultne.

Tobias Stokkeland gir Mosås skryt for å tenke på miljøet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er fortsatt folk som går sultne i Norge. Spesielt ille er det nå med økte matvarepriser, samt at tilgangen på mat blir dårligere både i Norge og i verden.

– Det er bare positivt at det dukker opp prosjekter som dette.

Viktig tiltak

Stokkeland i Grønn Ungdom påpeker også at det er på tide at det blir innført en streng matkastelov slik at det blir vanskeligere for utsalgssteder og restauranter å kvitte seg med mat som kan spises.

Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet, gir Stokkeland støtte i at bakeriets butikk er et got initiativ.

Gunstein Instefjord sier at tidligere undersøkelser har vist at fire av fem forbrukere ønsker å kaste mindre mat. Foto: Forbrukarrådet

– Tiltak for å kaste mindre mat er viktig, og et av bærekraftsmålene er å halvere matsvinn innen 2030. Skal man nå ambisjonene må man få med forbrukerne på laget, sier han og understreker:

– Utsalgssted med fult spisbare bakervarer til redusert pris synes å være en god idé.

Smart og enkel patent

En av de som ønsket å benytte seg av bakeriets tilbud før helgen er Bjarne Edvartsen.

Han var på reise gjennom Bodø og hadde hørt om det nye utsalget. Da tok han turen innom.

– Dette var svært enkelt og en smart patent. Så lenge bakeriet stoler på oss så tror jeg dette skal gå bra, sier han til NRK.

Bjarne Edvartsen var strålende fornøyd med Bodø Bakeris nye utsalgssted. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Også er det fint at vi får brukt opp det som er til overs.

For daglig leder Bjarne Mosås er det flere fordeler med ordningen.

De sparer også penger på ikke kaste mat.

– Sist jeg regnet på det betaler vi i snitt 5000 kroner i uka for å kaste matavfall. Det er 5000 kroner for mye.

Før helgen var også Mosås så heldig at hans egen favoritt ramlet ned i de nye butikkhyllene:

– Dette er min favoritt. Det spørs om ikke det blir med meg hjem i dag, sier Mosås humoristisk og holder frem et brød.