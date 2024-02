Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen vil lokke skatteflyktninger hjem med å kutte i formuesskatten for næringslivet.

En av dem Ingebrigtsen håper å få tilbake til Nord-Norge er milliardær Tord Kolstad.

Ifølge Ingebrigtsen taper kommunen mellom en og to millioner skattekroner i måneden på at eiendomsgründeren bor i Sveits.

Men nå kan ordførerens bønn være hørt.

Med den ferske skattenyheten fra Bodø friskt i minne, åpner Kolstad for å flytte hjem igjen.

– Ja, jeg har vært helt åpen fra starten om at jeg aldri ville flytte fra Bodø. Det er min by og det var der jeg startet bedriften min som arbeidsledig 19-20-åring, sier han og legger til:

– Det som gjorde at jeg flyttet motvillig fra Norge var at regjeringen doblet skattetrykket mot bedriftseiere over natta, sier han til NRK.

Et flertall i Bodø bystyre har vedtatt å utrede om det er mulig å kutte opp mot 75 prosent på skatten mot arbeidende kapital. Foto: Bodø kommune

Kolstad er god for 1,65 milliarder kroner, ifølge Kapital. I 2022 tok han med seg familien og flyttet til Sveits.

Han forklarer at han ikke hadde noe annet valg enn å skalere ned og selge bedriften eller flytte utenlands.

– Jeg føler meg fortsatt som bodøværing og nordmann. Det samme valget står veldig mange andre næringslivseiere overfor nå. De må flytte eller selge på grunn av dagens regime, sier Kolstad.

Avisa Nordland har også omtalt at milliardæren åpner for å flytte hjem til Norge igjen.

Hyggelig signal

Kolstad tror Høyres forslag vil være svært positivt for Bodø.

– Dette viser at politikerne i Bodø har forstått og tar på alvor at skatteregimet i Norge er veldig destruktivt for norske eiere.

Han tror dette vil føre til stor tilflytning til Bodø og økte skatteinntekter.

– Dette er folk som vil investere pengene sine i Bodø, som igjen skaper flere arbeidsplasser, sier Kolstad.

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ønsker Kolstad hjertelig velkommen tilbake til byen.

– Det er et veldig hyggelig signal å få. Det gjenstår å se hva vi får av beslutningsgrunnlag etter hvert. Men dette var akkurat det vi håpet på. Det er et næringsvennlig forslag og vi ønsker flere folk hit som vil investere og skape arbeidsplasser.

Odd Emil Ingebrigtsen og Høyre er for en generell eiendomsskatt, men mot den delen av skatten som gjelder bedriftseiere. Foto: Malene Gaino Buljo / NRK

– Ikke måten å løse det på

Det er derimot ikke alle som er like fornøyd med milliardærflørten fra Bodø.

I Gildeskål, en av nabokommunene til Bodø, frykter den lokale Ap-lederen at skatteforslaget vil bidra til fraflytning i distriktene rundt Bodø.

– Dette er ikke den rette løsningen på å øke befolkningsveksten i regionen. Det Bodø Høyre nå har gjort er å sørge for at Bodø kan få vekst, men at det går utover kommunene rundt, sier leder i Gildeskål Arbeiderparti Silje Nordgård.

Hun fortsetter:

– Vi vet alle sammen at befolkningsveksten kommer fra distriktet rundt Bodø. Skal vi begynne å lage et kappløp i regionen blir det kjempestygt. Da blir det «race to the bottom» ved å sette ned skattene. Det er ikke måten å løse befolkningsveksten på.

Silje Nordgård i Gildeskål Arbeiderparti frykter flere rømmer til byene om Høyres skatteforslag går gjennom. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Hun påpeker at Høyre ikke gjorde noe med formuesskatten da de satt i regjering, og at dette er noe som må løses på nasjonalt nivå.

– Vi har et veldig bra samarbeid i Salten, og vi trenger det. Jeg tenker at vi skal klare å løse utfordringene vi har sammen, men med dette utspillet risikerer vi at Bodø blir gjøkungen i nord som sparker de andre kommunene ut av redet. Det ønsker vi ikke.

– Kunne ikke Gildeskål gjort det samme?

– Om vi skulle vært med på et slikt kappløp ville vi fått mindre penger til å yte tjenester til innbyggerne våre, svarer Ap-politikeren.

I Nordland har også Høyre-ordfører Sture Pedersen vekket oppsikt med sine grep rundt formueskatten. Som første kommune i landet kuttet de formueskatten til 0,2 prosent i 2019.

Partikollega og stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran sier i fredagens Dagsnytt 18 at Høyres forslag vil gå utover nabokommunene eller tjenestetilbudet til Bodø kommune.

– Går dette gjennom så må noen andre ta regninga. Enten ved at folk flytter til Bodø fra distriktene eller ved at Bodø kommune må legge ned skoler eller kutte i eldreomsorgen, sier Skjæran.

Se debatten mellom Skjæran og Ingebrigtsen her:

Avsløringer om Norsk Industris bruk av millionbeløp på jaktterreng, hytte og sjøfly. Du trenger javascript for å se video. Avsløringer om Norsk Industris bruk av millionbeløp på jaktterreng, hytte og sjøfly.

Mener Bodø får en fordel

Også i Fauske, en annen nabokommune til Bodø, mener ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) at Høyres skattegrep kan skape fordeler som kommunene i distriktene ikke kan konkurrere mot.

– Bodø må være veldig oppmerksom, som fylkeshovedstad og den største byen i regionen, har det ansvaret om å ivareta omkringliggende kommuner. Uten omlandet er ikke byen noen ting.

Marlen Rendall Berg, ordfører i Fauske. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fauske sliter med kommuneøkonomien og er på Robek-lista. Rendall Berg sier at dette ikke er noe de kunne vurdert å gjøre.

– Du kan potensielt få større skatteinntekter hvis du lykkes med å få mange med kapital og bedrifter til å flytte inn i kommunen. Men usikkerheten er veldig stor, og som Robek-kommune er det en risiko som antageligvis er for stor til at man kan ta den.

– Da lages det noen spilleregler eller konkurransefortrinn som potensielt setter kommuner opp mot hverandre, avslutter Rendall Berg.

Ingebrigtsen i Bodø tror derimot forslaget kan være positivt for byen og nabokommunene.

– Vi tror dette vil gagne Bodø og Nordland. Nord-Norge har hatt stabil fraflytning i flere tiår. Dette er med på å få folk hjem igjen, sier ordføreren.