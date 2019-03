Bjørnar Skjæran (52) blir ny Ap-nestleder: – En sterk og klar stemme fra nord

– Det er en voldsom tillitserklæring, og det blir spennende tider framover, sier Bjørnar Skjæran fra Lurøy i Nordland.

I dag er han i Narvik sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre for å teste alpinanlegget som håper å bli VM-anlegg i 2027.

Støre mener Bjørnar Skjæran vil gi partiet en viktig stemme fra Nord-Norge.

– Han er en flott politiker med lang erfaring. Han blir en viktig stemme inn i den sentrale politikken fra Nord-Norge, fra distriktene og fra sin erfaring fra lokalpolitikk, mener Støre.

Nordlendingen har sittet i sentralstyret i Arbeiderpartiet i seks år, og er kjent som en tydelig industrirøst innad i partiet.

– Jeg er opptatt av at vi skal skape mest mulig verdier rundt om i hele landet basert på de fantastiske naturressursene vi har. Arbeiderpartiet er partiet for by og land i ei tid hvor konfliktlinjene forsterkes av en regjering som er opptatt av sentralisering. Vi vil være en motpol til den politikken, sier Skjæran.

Støre framhever også 52-åringens erfaring fra et langt arbeidsliv utenfor politikken.

– Ap er et industriparti som er for energiutvikling i Norge. Samtidig som vi skal ta ansvar for å løse klima- og miljøutfordringene. Her blir Bjørnar Skjæran en førsteklasses stemme, sier partilederen.

Gjorde helomvending i oljesaken

Det er en enstemmig valgkomité i Arbeiderpartiet som innstiller på at Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Kjersti Stenseng gjenvelges som ledelse i Arbeiderpartiet.

NY LEDERDUO: Trond Giske blir erstattet som nestleder på landsmøtet til Arbeiderpartiet 4.–7. april, og nordlendingen Bjørnar Skjæran innstilles altså som den nye nestlederkandidaten sammen med sittende nestleder Hadia Tajik. Foto: Nordland Ap

Dersom Skjæran blir valgt i april, overtar han nestlederplassen som har stått tom siden Trond Giske trakk seg som følge av flere metoo-varsler mot ham.

Hadia Tajik har skjøttet nestlederjobben alene det siste året, og det har vært spekulert i om valgkomiteen ville anbefale partiet å fortsette med Tajik som eneste nestleder, selv om partiet har hatt tradisjon for å ha to nestledere.

Bjørnar Skjæran regnes ikke for å tilhøre verken Giske- eller Tajik-fraksjonen av partiet. Skjæran var den som tok initiativ til oljekompromisset som ble vedtatt på forrige landsmøte.

I november i fjor gjorde Nordland Ap en helomvending da partiet etter et ekstraordinært årsmøte, gjorde et vedtak om å legge bort kravet om å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da VG spekulerte i nestledervalget mandag, ble Skjæran omtalt som en ukjent nordlending. Valgkomiteen mener imidlertid at nettopp det faktum at Skjæran har sitt daglige virke utenfor Stortinget og dermed vil bringe med seg perspektiver fra partiarbeid lokalt, er en styrke.

Vil styrke partiledelsen

– Ap-ledelsen som kollegium vil bli styrket med Skjæran. Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet. Skjæran har lang erfaring som gårdbruker og lokalpolitiker blir viktige kvaliteter inn i partiets ledelse, sier valgkomiteens leder, Hans-Christian Gabrielsen.

Bjørnar Skjæran er i dag leder i Nordland Arbeiderparti. Han har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Et distriktsalibi

Når Skjæran erstatter Trond Giske i Ap-ledelsen går han inn som et nytt «distriktsalibi».

– Ap hadde Trond Giske som distriktsalibi, og Skjæran går litt inn den samme rollen. Han skal være en representant for en verdiskapningskyst som skal ta distriktene inn i ledelsen.

politisk kommentator og distriktsredaktør i NRK Nordland Eivind Undrum Jacobsen.

Bjørnar Skjæran er i dag leder i Nordland Arbeiderparti. Han har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Han var ordfører i Lurøy kommune fra 2011-2015, og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland. Skjæran har sittet i sentralstyret siden 2013.

Valgkomiteen arbeider videre med den øvrige sammensetningen av sentralstyret. Resten av innstillingen vil bli presentert på et senere tidspunkt.