Nordland Ap snur om Lofoten-olje: - Jeg er vanvittig glad

I Nord-Norge står de tre fylkespartiene nå samla om å si nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Et overveldende flertall på årsmøtet i Nordland stemte for den nye linja i politikken.

– Vi har gjort et historisk vedtak - et vedtak for fisken og framtida, sier Lena Amalie Hamnes, som er odførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vågan.

«Vanvittig glad»

Hamnes skrev på Facebook sent lørdag kveld:

«.......Så vanvittig GLAD er man etterpå!!!»

Hun sier til NRK at vedtaket viser at fylkespartiet prioriterer fiskeressursene og tar klimautfordringene på alvor.

– Vedtaket i Nordland bør vekke gjenklang nasjonalt og få betydning for landsmøtevedtaket vi skal gjøre i 2021, sier Hamnes.

Arbeiderpartiet i Nord-Norge sender nå et tydelig beskjed til partiledelsen sentralt.

– Helgas vedtak i Nordland arbeiderparti er klokt, modig og veldig framtidsretta, sier leder i Troms Ap, Cecilie Myrseth.

Andre saker er viktigere

Leder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran Foto: Barbro Andersen

Det har vært delte meninger innad i Nordland arbeiderparti om denne saka. Men på årsmøtet sent lørdag kveld var det bare ti delegater som stemte mot en ny politikk på området. Leder i Nordland arbeiderparti Bjørnar Skjæran gikk tidlig i august ut og sa at han ville legge oljesaka død. Han er fornøyd med å ha fått årsmøtet med på det.

– Denne saka om konsekvensutredning ønsker vi å legge bort. Vi har andre store og viktige saker når vi nå skal bygge framtidas Nordland. Vi kan ikke bruke mer ressurser på denne saka, sier Skæran til NRK.

Fylkespartiet har hatt besøk av partileder Jonas Gahr Støre på årsmøtet i Bodø i helga. Vedtaket i fylkespartiet er stikk i strid med landsmøtevedtaket til Ap i 2017. Nå håper Skjæran at landsmøtet i 2021 vil lytte til Nordland.

– Jeg har alltid hatt store ambisjoner på vegne av Nordland Ap, og vi er vant til å bli lytta til i næringsspørsmål.

Årsmøtet i Nordland Arbeiderpartiet med historisk vedtak Foto: Barbro Andersen / NRK

Geir Waage, ordfører i Rana, er en av dem som har ønska å skaffe mer kunnskap gjennom konsekvensutredning. Men han valgte på årsmøtet å støtte vedtaket om å legge saka død.

Geir Waage, ordfører Rana Ap Foto: Barbro Andersen / NRK

– Jeg synes vi har hatt ei grundig behandling av saka. Det finnes heller ikke noe flertall noen steder i landet politisk sett for å konsekvensutrede. Nå har vi kommet fram til et kompromiss som har samla mange.

Ordfører i Bodø Ida Pinnerød er svært glad for den nye linja i oljepolitikken.

– Det er ei vanskelig sak som jeg sakte men sikkert har endra oppfatning av, og i sommer var jeg helt overbevist. Nå har vi i Nordland Arbeiderparti flytta politikk, sier Pinnerød.

Miljøbevegelsen jubler

I ei pressemelding jubler miljøbevegelsen for vedtaket.

– Vi jubler i dag. Dette er et sterkt og viktig signal inn mot Arbeiderpartiets landsmøte i april, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen, Senja.

– Nordland Arbeiderparti har tidligere vært en av de tydeligste pådriverne for oljevirksomhet i dette området. At fylkeslaget nå har skjønt at de har stått på feil side, viser hvor viktig folkelig engasjement, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.