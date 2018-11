Narvik innstilt som Norges VM-kandidat: – Dette er 50 meter av et maraton

Narvik ble mandag innstilt av Norges Skiforbund sin arbeidsgruppe som kandidat til å søke alpin-VM i 2027. Den andre kandidaten var Kvitfjell/Hafjell.

Den endelige avgjørelsen om hvem som blir norsk søkerby for VM i 2027 tas av skistyret mandag 19. september.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund, som ledet arbeidsgruppen, mener Narvik appellerer best internasjonalt.

– Vi mener Narvik hadde et bedre konsept. De har et unikt kompakt konsept hvor fjell, by og sjø ligger kompakt sammen. Det gjør at vi tror de kan vinne frem internasjonalt. Det var mandatet vårt.

– Gratulerer til Narvik

– Gratulerer til Narvik for at de nå har vunnet første delmål i å kunne gi det beste verdensmesterskapet i Alpint noensinne, sier fylkesrådsleder i Nordland Arbeiderparti, Tomas Norvoll, i en pressemelding.

– Narvik vil kunne gi en spektakulær opplevelse som ingen andre byer kan gi, sier han.

– Narvik hadde best konsept

En enstemmig arbeidsgruppe i Skiforbundet innstilte Narvik som kandidat til alpin-VM, som ikke er bare-bare.

– Noen hevder at det er verdens nest største vinterarrangement, sier kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff.

Det er med andre ord en stor oppgave å arrangere et alpin-VM. For ordens skyld: Det største vinterarrangementet er vinter-OL.

Avstander

Det ble lagt stor vekt på Hafjell- og Kvitfjells interne avstander, mot Narviks ene arena.

– Vi må finne en kandidat som skiller seg ut, sa Lund, som pekte på unike naturomgivelser. Narvik har også i sine planer at store deler av innlosjeringen skal skje ved havnbaserte cruiseskip.

Narvik skiller seg økonomisk fra Hafjell/Kvitfjell, ved at det koster mellom 500-600 millioner, mot 100 millioner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene ble dette ikke avgjørende.

– Langt stykke igjen

Narvik-ordfører Rune Edvardsen er glad, men fattet når NRK snakker med ham.

– Vi er fullstendig klare over at det først er om en uke den endelige avgjørelsen faller i skistyret, sier Edvardsen.

Narvik er innstilt av arbeidsgruppen, men avgjørelsen om hvem som blir søkerkandidat, er det styret i Skiforbundet som bestemmer. De møtes om en uke. Etter dette må søknaden godkjennes på Skitinget, før FIS skal inn og velge hvem de vil ha som arrangør.

For selv om Narvik ligger an til å bli Norges kandidat, er det langt opp og frem for å bli arrangøren av mesterskapet.

Kjente skisteder som Aspen, Crans-Montana og Saalbach er blitt nevnt som mulige kandidater, alle adskillig mer kjente navn i de brede skikretser.

Erik Plener, en av dem som står bak Narviks søknad, er ikke tvil om at det største jobben gjenstår.

– Dette er 50 meter av et maraton. Det er et langt stykke igjen.

Narvik var selvfølgelig på plass under pressekonferansen på Ullevål. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fikk hjelp av alpinstjerner

I mars 2017 ble NM i alpint arrangert i Narvik. Veien til et VM går ofte gjennom slike arrangement. Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

– Narvik har gode tradisjoner for å arrangere fine konkurranser, har Kjetil André Aamodt tidligere uttalt til NRK. Han har deltatt i mange konkurranser i Narvik, blant annet NM.

Det er ikke bare innenlands alpinstjernene som har hjulpet til, tidligere fikk de også hjelp av den sveitsiske alpinstjernen Didier Défago for å stake ut traseer i fjellet.