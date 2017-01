Lofoten-kompromiss skal berge Ap

Spørsmålet om konsekvensutredning av de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er i ferd med å sprenge Arbeiderpartiet og LO innenfra.

Fram mot Ap-landsmøtet i slutten av april pågår det en intens kamp om Arbeiderpartiets sjel. Skal Ap fortsatt være et industriparti eller kun et velferdsparti, mer som sine søsterpartier i Europa. LOs makt i Arbeiderpartiet er fortsatt udiskutabel. På den ene siden LO-leder Gerd Kristiansen og de tunge fagforbundene Industri og Energi og Fellesforbundet. På den andre siden flere fylkeslag, Fellesforbundet og AUF. Kampen mot oljeboring i Lofoten har satt hele arbeiderbevegelsen i spill.

Sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet mandag må håndtere denne utfordringen.

Tydelig ja

I dagens partiprogram fra Ap sies det et tydelig ja til konsekvensutredning av de omstridte områdene i nord. Men motstanden øker, og striden har også her nær delt partiet i to: Både Aps fylkeslag i Troms og Finnmark, AUF og alle kommunene i Lofoten vil at oljen skal bli liggende, mens sterke krefter både i partiet og LO vil konsekvensutrede. På landsmøtet i slutten av april må Ap bestemme seg.

– Det ligger i Arbeiderpartiets sjel å ivareta våre industrielle tradisjoner, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Ap. Foto: Hilde Mangset Lorentsen

Nå vendes blikket mot Nordland Ap. Det er her grunnlaget for et mulig kompromiss må skapes. Og et kompromiss må være på plass før Arbeiderpartiets landsmøte i slutten av april.

LO-kongressen kommer to uker etter. Der står det enda mer på spill. Et kompromissforslag i Ap vil endre dynamikken i LOs øverste organ. Klarer miljø og industri å gå hånd i hånd i Ap er sjansen stor for at en varslet splittelse i LO blir avblåst.

Fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Ap, som selv er for konsekvensutredning, har sagt at han tror på et politisk kompromiss under landsmøtet. Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han ikke utelukker en løsning som innebærer konsekvensutredning av bare deler av de omstridte havområdene i nord. Der gikk han langt i å antyde at områdene kunne konsekvensutredes på ulike tidspunkt.

Også fylkesrådslederen i Nordland, Aps Tomas Norvoll, har forsøkt å nærme seg oljekritikerne med å luftet et forslag om petroleumsfrie områder.

Frede de mest sårbare områdene

Områdene Nordland seks og sju, samt Troms to er stengt for oljevirksomhet ut denne stortingsperioden. Her fra Sakrisøy i Lofoten. Foto: Geir Svendsen

Områdene Nordland seks og sju, samt Troms to er stengt for oljevirksomhet ut denne stortingsperioden. Et kompromiss kan være å frede den mest sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, mens andre deler åpnes for oljevirksomhet gjennom en konsekvensutredning.

Ifølge Oljedirektoratet er det sørlige feltet Nordland 6 svært lik den som finnes på Nornefeltet lengst sør i Nordland – og her er det er store oljeforekomster.

Ap og LO står i en historisk skjebnetime. Mange i arbeiderbevegelsen mener at et Ap som kun fordeler velferd er ikke et Arbeiderparti. Et Arbeiderparti uten en samlet LO og en sterk fagbevegelse er ikke lenger like politisk slagkraftig.

Et kompromiss, som delvis åpner for aktivitet i de omstridte områdene utenfor Nordlandskysten, kan være det eneste som berger Arbeiderpartiet.