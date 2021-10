Er du interessert i bitcoin, har du helt sikkert fått med deg oppslagene den siste uka:

Nemlig at Kina har innført forbud mot kryptovaluta.

Nettaviser som Finansavisen og Digi.no har omtalt konsekvensene, og hvordan kursen tilsynelatende har falt tungt.

«Kinesisk krypto-forbud sender sjokkbølger gjennom markedet», skriver sistnevnte.

Én som har fått med seg nyheten, er Erik Storli fra Bodø. Han er en av småsparerne i Norge som har invester i bitcoins, og har rundt 40.000 investert i det nå.

Han sier han tar oppslagene med ro.

– Jeg har vært ute en vinternatt før, og holder meg rolig i båten. Jeg klarer ikke helt å se at dette uansett blir noe langvarig forbud.

– Men jeg ser at flere av dem rundt meg ser dette som en investeringsmulighet, fortsetter han, med henvisning til kursfallet.

Hva er bitcoin? Få svaret her:

NRK forklarer Hva er bitcoin? Dette er bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Bitcoin omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Baserer seg på blokkjede Nettverket er digitalt og desentralisert og baserer seg på blokkjedeteknologi. Enkelt forklart betyr det at du kan sende bitcoin direkte til en mottaker, uten behov for en bank. Plusser og minuser Tilhengere av kryptovaluta som bitcoin peker på fordeler som lave transaksjonsutgifter, tilgjengelighet og anonymitet. Kritikere peker at bitcoin benyttes i kriminell aktivitet, bruker mye strøm og også at kursen svinger veldig. Kilde: Store norske leksikon. Her har de likestilt digital valuta med den offisielle

Kina forbyr bitcoin

Forbudet kommer tross at tidligere estimat har pekt på at mellom 65 og 75 prosent av verdens bitcoin-produksjon skjer i Kina, ifølge en artikkel hos E24.

Begrunnelsen er ifølge cnet.com bekymringer knyttet til kriminelle aktiviteter som blant annet svindel og hvitvasking av penger, hvor krypto inngår.

At Kina ikke er så veldig begeistret for de nye digitale valutaene – som bitcoin, Ethereum, Litecoin og Zcash, er for så vidt en kjent sak.

Man har sett overskrifter ala dette siden i alle fall 2013.

Rett før sommeren kom det forbud mot utvinning av krypto, såkalt «mining». Mens forbudet nå handler om transaksjoner.

Likevel: Beskjeden som kom nylig, er den tydeligste til nå. Ifølge Reuters er det rett og slett et forsøk på å tette de siste smutthullene.

Ikke dramatisk for bitcoin

Men kan man dra et resonnement på at Kina-forbud er bra for krypto?

NRK tar en telefon til Torbjørn Bull Jenssen.

EKSPERT: Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto. Han vet mye om hvordan teknologien fungerer. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Han skrev en masteroppgave om bitcoin tilbake i 2014, er sjef i kryptoselskapet Arcane Crypto og det man må kunne kalle en ekspert på feltet.

Han peker på én ting. Nemlig det at markedet faktisk viser overraskende styrke.

– Ved at en såpass stor nyhet har så liten effekt. Det viser hvor global bitcoin er. Og hvor robust markedet er.

– Men mediene skriver om dramatiske endringer i valutakursen?

– Selv om Kina denne gang har gått lenger enn tidligere, så er de kursbevegelsene vi har sett i markedet relativt små i forhold til det vi ser i det daglige.

Hvor mye er en bitcoin verdt?

Da nyheten kom falt bitcoin med 5 prosent til rundt 41.000 dollar. Ethereum dalte 10 prosent til 2.700 dollar, ifølge Finansavisen.

BITCOIN KURS USD: Bitcoin har vist overraskende styrke i møte med et kinesisk forbud, påpeker Jenssen. I skrivende stund er én bitcoin verdt over 47.000 dollar (USD). Grafikk: coinmarketcap.com

Da NRKs journalist begynte å skrive på denne saken, ble det handlet bitcoin for 43.000 dollar. Dagen etter er kursen oppe i 47.000. Det ifølge nettstedet coinmarketcap.com.

– Dette viser hvor global bitcoin er. Det er ikke bare kinesiske spekulanter som holder kursen oppe, sier Jenssen.

Et annet viktig poeng er frykten mange, spesielt USA, har hatt for det store omfanget av «mining» i Kina.

Bekymringen har vært at kineserne skulle kunne komme i en posisjon, hvor de får en viss innflytelse over bitcoin.

Det ville i så fall utfordre hele baktanken med konseptet. Nemlig at ingen skal kunne ha noen innflytelse. Hele poenget er jo et desentralisert system.

– Forbudet mot mining skapte en bråstopp i Kina før sommeren. Siden har man sett at maskiner har blitt flyttet verden rundt, og at kapasiteten har flytta seg til andre deler av verden.

– Slik ses bråstoppen også som en positiv hendelse for nettverket. Man så at, selv om alt ble skrudd av og pakket sammen, så fortsatte nettverket som om ingenting hadde skjedd. Frykten for at Kina skulle få stor innflytelse ble pulverisert.

Dodgecoin, etherum og bitcoin

Torkel Rogstad er en annen kjent skikkelse på feltet.

POSITIV TIL KRYPTOVALUTA SOM BITCOIN OG ETHERUM: Torkel Rogstad peker på dette som viktig teknologi i møte med autoritær regimer. Foto: Arcane Crypto

Han er tidligere ansatt i Arcane Crypto, og lager kryptorelatert programvare. Han jobber fremdeles i bransjen.

Rogstad trekker fram mulighetene teknologien gir i møte med autoritære regimer.

– At Kina forsøker forby en teknologi er egentlig en god indikator på at dette er noe som fremmer frihet og hindrer et regime i å gjøre det de vil, sier han.

Som du sikkert har skjønt, er bitcoin bare én av mange kryptovalutaer. Andre eksempler er dodgecoin og etherum.

Tidligere i år likestilte El Salvador digital valuta med landets offisielle valuta. Det mener mange viser at bitcoin har livets rett.

– Utvinning av krypto har møtt kritikk også fordi det er veldig energikrevende, og verden står overfor en energikrise?

– Alt som er til nytte for mennesket, har en viss kostnad. Med bitcoin får vi et åpent, fritt og tilgjengelig finansielt system som millioner verden over bruker. Det har en stor verdi, mener han.

BITCOIN MINING: Bitcoin bruker enorme mengder energi. Bli med inn på Norges største "bitcoin-fabrikk" for å se hvorfor. Du trenger javascript for å se video. BITCOIN MINING: Bitcoin bruker enorme mengder energi. Bli med inn på Norges største "bitcoin-fabrikk" for å se hvorfor.

