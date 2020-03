Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

422 av innbyggerne der har nemlig fastlege i Bindal kommune på Helgeland.

Dersom noen av disse skal testes for koronavirus, må legen i utgangspunktet reise fra Bindal til Nærøysund. Det er en tur som kan ta tre timer tur-retur.

Alternativet er at pasienten selv krysser fylkesgrensa på en forsvarlig måte.

– Jeg skulle gjerne ønsket at de kunne blitt testet i sin kommune, slik at vi hadde sluppet dette her, sier Bindal-ordfører Britt Helstad til NRK.

– Det ville være naturlig at hver kommune har ansvaret for sine innbyggere, men de har nok manko på leger hos seg, legger hun til.

Kommuneoverlegen i Nærøysund avviser kritikken. Les hennes svar lenger ned.

Hevder to er blitt testet

De mye omtalte nordnorske karantenereglene gjelder også i Bindal.

Alle som har vært utenfor Helgeland må i karantene når de ankommer kommunen.

Men, ettersom mange jobber i kommuner i nabofylket er det gjort unntak for dagpendling.

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal hevder pasienter fra Nærøysund har kjørt til dem for å bli testet for koronavirus. Han liker situasjonen dårlig.

– Jeg synes det må være lov å spørre om de sørger for å ta ansvar for sine egne innbyggere. Når så mange står på venteliste der, og 422 pasienter søker seg hit, er det en del ting som tyder på at de ikke gjør det.

Så langt har de testet to personer fra nabokommunen, ifølge ham.

I tillegg er flere av pasientene deres i Nærøysund i hjemmekarantene på grunn av luftveissymptomer.

Savner hjelp fra naboen

– Alle testene i Bindal er så langt, bank i bordet, negativ. Vi er veldig opptatt av å ha en god beredskap, og da er det litt uheldig hvis vi leger må inn i andre kommuner og risikere overføring av smitte, påpeker kommuneoverlegen.

– Det verste vil være om en av legene våre skulle bli syke. Da får vi en utfordring. Men det har vi ikke diskutert foreløpig, sier ordfører Britt Helstad.

Bindal kommune ligger helt sør i Nordland og grenser til Trøndelag. Her er ordføreren avbildet ved grensa til daværende Nord-Trøndelag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bindal kommune skal i møte med fylkesmannen i Nordland fredag for å diskutere blant annet denne saken.

Kommuneoverlegen understreker at de selvsagt tar ansvar for pasientene som har fastlege i Bindal.

Men savner at nabokommunen bidrar.

– For eksempel vil vi gjerne vite kommunens interne prosedyrer, men får bare et skarpt svar tilbake. De ønsker heller ikke å teste disse pasientene selv, påstår Iversen.

Avviser at de har blitt spurt

NRK har fått tilgang til en e-post sendt fra kommuneoverlegen i Bindal til fylkeslegen i Nordland. Der hevder han at Nærøysund avviser å teste pasienter for koronasmitte.

«Vår rådmann har i henvendelse til Nærøysund spurt om vi i pandemisituasjonen kan regne med at nabokommunen viser ansvar ovenfor egne innbyggere selv om de har fastlege i Bindal. Svaret vi i dag har fått fra Nærøysund virker veldig merkelig, de nekter både å utføre koronatesting og vaksinering av egne innbyggere.»

Kommuneoverlege Sabine Moshövel i Nærøysund kommune stiller seg helt uforstående til utspillet fra Bindal. Hun hevder det hele må være en misforståelse.

– Vi har ikke fått en eneste forespørsel om koronatesting fra Bindal. Jeg regner med fastlegene der tar kontakt med oss om det skulle være behov, sier hun til NRK.

Moshövel sier hun nylig ble kjent med saken gjennom et brev fra fylkeslegen i Nordland. Hun hevder hun har forsøkt å få tak i Bindal-legene – uten å lykkes.

– Hvis Bindal ber dere om å gjøre en koronatest, så gjør dere det?

– Naturligvis, men jeg har ikke fått noen forespørsel.

– Er legesituasjonen i Nærøysund for dårlig når så mange velger seg fastlege i nabokommunen?

– Kommunen har fastlegemangel, som så mange andre, men vi har ledige vikarlister. Pasienten kan velge selv. Vi har ikke oppfordret dem til å velge leger i andre kommuner.