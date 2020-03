Tallet på koronasmittede skyter i været. Det er nå registrert 489 registrerte koronasmittede i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

For å bremse smittespredningen forbyr myndighetene arrangementer med over 500 deltakere ut april.

Men forbudet gjelder ikke skoler. Det bekymrer både foreldre og politikere.

– Skolene er en smeltedigel for smitte. Det er her man må starte for å unngå smitte-boom. Derfor bør alle landets kommuner vurdere å stenge skolene, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV).

Denne uka er alle barna i Bø i Vesterålen hjemme fra skolen på grunn av frykt for korona-smitte. Det til tross for det så langt ikke er påvist noen smittede.

Ordfører Sture Pedersen (H) mener likevel det er riktig å trykke på pauseknappen og be skolebarna om å holde seg hjemme.

I nabokommunen Hadsel er derimot smitten påvist. Kommuneledelsen i Hadsel har på grunn av mulig kontakt med smittet av korona-viruset pålagt seg selv hjemmekontor.

Likevel holder skolene åpne som normalt.

Nå reagerer foreldre i kommunen.

Far krever stenging

JOBBER HJEMMEFRA: Flere i toppledelsen i Hadsel kommune jobber hjemmefra etter at en person er koronasmittet. Foto: Grete Johansen

Owe Kristensen, som har to barn Stokmarknes skole, krever at kommunen stenger skolene i minimum ti dager.

– Skal vi klare å begrense smittespredningen av korona-viruset må det iverksettes kraftige tiltak snarest.

Skolen har 464 elever og 74 ansatte. I et leserbrev i Vesterålen Online redegjør Kristensen for hvorfor han mener det haster å stenge skolene.

– På Stokmarknes skole er det barn fra 6 til 16 år. Man kan ikke forvente at barn klarer å holde god avstand til hverandre for å hindre eventuell smitte.

Barna har søsken, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter, venner og barn er i kontakt med veldig mange andre folk i løpet av en dag.

Selv om barn er mindre utsatt for smitte enn voksne så vil barna fortsatt kunne være smittebærere, legger han til.

– Flere bør se til Bø

– All Antibac i verden kan ikke forhindre at barn smitter hverandre. Jeg tror flere skoler bør se til Bø, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV). Foto: Bjorn ER Lunde

Folkehelseinstituttet (FHI) mener foreløpig at det ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager.

Tirsdag uttalte helseminister Bent Høie at han ikke vil oppfordre andre kommuner til å gjøre som Bø.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) er uenig med helseministeren.

Ledelsen i Bø i Vesterålen har bestemt at alle skolebarna skal holdes hjemme denne uka av hensyn til potensiell smitte av koronaviruset. – Vi har prøvd å være i forkant. Om vi lykkes eller ikke, får tiden vise, sier ordfører Sture Pedersen. Foto: Kari Skeie / NRK

– I etterpåklokskapens lys tror jeg vi vil se at ordføreren i Bø har gjort er et klokt trekk. Han har opptrådt forbilledlig. Ved å innføre strengere tiltak i skoler og barnehager nå, kan man redde mange liv.

Fagerås mener vi har kommet i en situasjon hvor man er nødt til å se litt mer alvorlig på det enn det sentrale myndigheter har gjort til nå.

– Myndighetene må være mye tydeligere i anbefalingene sine. Når de anbefaler at arrangementer med mer enn 500 deltakere må avlyses, må de også vurdere om skoler med mer enn 500 elever må stenge.

– Holder skolene åpne

– Vi kan måtte komme til å stenge skoler og barnehager, men det er ikke aktuelt nå, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. Foto: Privat

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel opplyser at både han og de øvrige kommunelegene i Vesterålen er helt uenig med sin kollega i Bø, som gikk til det drastiske skrittet å stengte skolene.

Han forstår at folk er redde, men kommer ikke til å stenge skolene i kommunen.

– Vi har én person i hele Vesterålen som er smittet. Han ble smittet i utlandet. Etter en totalvurdering av smitterisikoen ser vi ingen grunn til å stenge skolene foreløpig.

Han legger til at håndteringen av en epidemi er ekstremt kompleks.

– Denne epidemien har mange nye og ukjente sider. Vi er veldig avhengig av at helsemyndighetene har tillit i befolkningen når vi skal håndtere dette. Både når vi holder tilbake, men også når vi tar i, sier Bleidvin.