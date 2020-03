Helseministeren vil ikke anbefale andre kommuner å gjøre som Bø

Mandag ble det klart at ledelsen i Bø i Vesterålen stenger alle sine skoler ut uka.

Bakgrunnen er at kommunen ønsker å få oversikt over smittesituasjonen etter vinterferien, som for Nordlands del var sist uke.

Så langt er det ikke påvist smitte i kommunen. Ordfører Sture Pedersen (H) mener likevel det er riktig å trykke på pauseknappen og be skolebarna om å holde seg hjemme.

– Det har nettopp vært vinterferie. Vi ønsker å få oversikt over hvor folk har vært. Vi gjør en ny vurdering fredag.

Helseminister Bent Høie svarte tirsdag på spørsmål om koronautbruddet. Foto: Vidar Ruud

Lokale vurderinger

Helseminister Bent Høie vil ikke oppfordre andre kommuner til å gjøre som Bø.

Tirsdag redegjorde Høie for korona-situasjonen i Norge. Der ble han blant annet utfordret på det politiske motstandere mener er «manglende enhetlig ledelse og klare råd fra helsemyndighetene i koronakampen».

Høie svarte også på spørsmål om tiltaket som vesterålskommunen har innført.

– I Bø i Vesterålen har de vurdert at det er den beste måten å få oversikt over de elevene som har vært på vinterferie. Det er en lokal vurdering. Det er ikke slik at det gjøres på grunn av manglende nasjonale retningslinjer.

– Vil du anbefale andre å tenke likt?

– Nei, det vil jeg ikke på nåværende tidspunkt. Det er ikke en del av de nasjonale rådene vi gir.

– Har ikke gjort noe galt

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, sier de har forsøkt å være føre var.

– Oppfordringen fra nasjonale myndigheter er at det skal tas lokale vurderinger og det er det vi har gjort. Vi har prøvd å være i forkant. Om vi lykkes eller ikke, får tiden vise.

Han forstår at mange ønsker seg klarere retningslinjer fra nasjonale myndigheter.

Ordfører Sture Pedersen mener sentrale myndigheter kunne gitt klarere nasjonale råd. Han sier de stort sett har fått positive tilbakemeldinger på skolestansen. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Utfordringen blir skjøvet ned til den enkelte kommune og når enkelte gjør det sånn og andre gjør det sånn, så er det utfordrende. Jeg tror sentrale myndigheter godt kunne vært enda tydeligere i anbefalingene.

Høie sier til NRK at det fram til nå har vært så ulik situasjon fra kommune til kommune, at det har vært best å la hver enkelt kommuneledelse vurdere situasjonen og sette inn tiltak som treffer den lokale situasjonen best.

Samtidig utelukker han ikke at det kan komme nye og klarere nasjonale retningslinjer i løpet av kort tid.

– Det kan komme i dag.