Nettaviser og nyhetstjenester pusher stadig ut nye meldinger om antall smittede nordmenn, antall i karantene og antall i isolat.

Så langt er 169 nordmenn smittet av det nye koronaviruset. De hindres på forskjellige måter i å delta i samfunnet, gjennom å holde seg hjemme eller på sykehus.

Tok bilde gjennom stuevinduet

I Hadsel kommune i Vesterålen er helse- og omsorgssjefen, Marion Celius, satt i koronakarantene. Årsaken er at hennes mann har fått påvist smitte. Hadsel kommune presiserer at bildet av Celius (i toppen av denne saken) er knipset på trygg avstand, fra utsiden av stuevinduet hennes.

Ekteparet, som oppholder seg hjemme døgnet rundt, er begge ved godt mot og forholdsvis friske.

– Det går mye håndsåpe og tørkepapir for tiden. Ellers jobber vi begge hjemmefra, så langt det lar seg gjøre, forteller Celius i en pressemelding.

– Hvordan er livet i hjemmekarantene?

– Det går bra for oss. Vi forholder oss til rådene fra smittevernlegen og Folkehelseinstituttets informasjonssider. For mitt vedkommende har jeg sittet i flere Skype-møter disse dagene, noen for nettopp å koordinere og forberede situasjonen rundt koronasmitte, sier Celius.

Hun sier samtidig at situasjonen føles paradoksal, fordi hun som helse- og omsorgssjef sitter i karantene.

Men hva kan man egentlig gjøre, eller ikke gjøre i hjemmekarantene eller hjemmeisolat? Og hvilke faktorer spiller inn på om du må på sykehus eller kan holde deg innenfor husets fire vegger?

Hjemmekarantene, hjemmeisolasjonens lillebror

Karantene vil si at din sosiale omgang med andre innskrenkes. Denne formen benyttes for personer som har vært eksponert for smitte, men som ikke har utviklet sykdom.

Karantene kan utføres hjemme (hjemmekarantene), eller for større grupper som i en landsby eller på et cruiseskip.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil mennesker som har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle av koronasmittet, være aktuell for hjemmekarantene. Det inkluderer de som bor sammen med noen som har fått bekreftet smitte.

Alle personer som har vært i områder med vedvarende koronasmitte, vil også være aktuelle for karantene. Det vil si at dersom du har oppholdt deg i et område med vedvarende smitte (se Folkehelseinstituttets oversikt), må du holde deg hjemme i 14 dager etter at du kommer hjem. Det gjelder uansett om du opplever symptomer på sykdom eller ikke.

Hjemmekarantene vil si at du ikke går på skolen eller på jobb, du tar ikke offentlig transport, du unngår reiser, og du unngår å oppholde deg på steder hvor du lett kommer nær andre mennesker som eventuelt kan smittes.

Legevaktsjef i Bodø kommune, Raymond Dokmo, gir tommel opp til hjemmekarantene og skitur, men tommel ned til oppsøking av folkemengder. Foto: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune

– Gå på ski, men ikke oppsøk store folkemengder

Ved Bodø legevakt er det travle dager. Mange kontakter legevakta, og kommunens korona-telefon, med spørsmål.

– Når man er i hjemmekarantene, antar man at man ikke er smitteførende. Man kan absolutt ferdes ute, sier legevaktsjef i Bodø kommune, Raymond Dokmo.

I disse dager kommer folk i Nord-Norge hjem fra jobb, noe som gjenspeiles i antall henvendelser til legevakta. Dokmo understreker at man ikke må dra på jobb og ikke gå på skole dersom man mistenker smitte.

– Dersom man er satt i hjemmekarantene kan man absolutt gå seg en skitur. Men ikke oppsøke folkemengder.

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Langt flere nordmenn settes i hjemmekarantene enn i hjemmeisolat.

Å sitte isolert i eget hjem

Ifølge Folkehelseinstituttet er det viktig at man er påpasselig på symptomer som hoste, halsbetennelse, feber eller kortpustethet. Dersom du opplever slike symptomer, defineres du som et mistenkt tilfelle, og da vil du trolig hjemmeisoleres.

En person i hjemmeisolat, skal ikke ut på skitur.

Du som er bekreftet smittet av koronavirus, men som ikke er så syk at du trenger innleggelse på sykehus, isoleres i hjemmet.

Dersom du er syk og venter på svar på prøver, er du et mistenkt korona-tilfelle. Da vil isolat være den mest sannsynlige formen for å hindre at du eventuelt smitter noen videre.

Dersom du har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet, må du holde deg i hjemmekarantene i 14 dager etter sist gang du var i kontakt med en smittet.

Dersom det mistenkes at du er smittet av viruset, vil du holdes isolert fram til negativ prøve foreligger.

Dersom du har fått bekreftet smitte av Covid-19, må du holdes isolert til så lenge du har symptomer. Det gjøres en individuell vurdering av når isolasjonen kan oppheves.

Usikker på om du er smittet? Ring fastlege eller legevakt på 116 117. Informasjonslinje om koronaviruset nås på telefonnummer: 815 55 015. Hold deg hjemme, ikke tropp opp på legevakta eller hos fastlegen.