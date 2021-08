Avføring, dopapir, våtservietter og gjenglemte T-skjorter.

Det er bare noen av det man kan finne langs turstiene i Lofotodden nasjonalpark.

- Jeg ser forsøpling på hver eneste tur jeg går, forteller Eirik Sønstevold.

GJEMMER FORSØPLING: Mange turgåere legger fra seg søpla i naturen, og gjemmer det ofte under steiner eller vedkubber Foto: Hennie Engedal Lindøe / Privat

Han er masterstudent og går turen fra Innershavn til Ryten gjevnlig.

Han skriver nemlig en masteroppgave om turisme og avfallshåndtering i området.

I hovedsak snakker han med turgåere. Han spør om de legger merke til avfallet som ligger spredt i området, og hvordan deres opplevelse av turen er.

- Det er mange som har fortalt meg at de ikke har lagt merke til forsøpling langs turstien. Det overrasker meg, sier han.

Stønstevold mener mange kanskje ikke legger merke til søppelet fordi de er så begeistret over naturen, og ofte retter blikket sitt oppover.

Men studenten skriver ikke bare master om temaet, han er også en del av det nye prosjektet Sporløs Lofotturisme.

BLÅSER BORT: Sønstevold forteller at mange legger papir på bålplasser hvor de lett kan blåse bort Foto: Hennie Engedal Lindøe / privat

Sporløs turisme

Lofotodden nasjonalpark ligger ytterst i Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad i Nordland.

Nasjonalparken ble etablert i 2018. Kort tid etter så nasjonalparkforvalter, Ole-Jakob Kvalshaug, noen utfordringer.

Sporløs turisme Ekspandér faktaboks Sporløs Lofotturisme er et samarbeidsprosjekt mellom Lofotodden Nasjonalpark, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet er det første i sitt slag i Norge. Målet er å forbedre håndtering av menneskelig avfall som toalettpapir, sanitetsbind og avføring i Lofotodden Nasjonalpark, skriver NINA på sine hjemmesider.

– Det vi ønsker med dette prosjektet er rett og slett å sette søkelys på sporløs ferdsel.

Han ønsker at folk følger stien og ikke etablerer nye stier.

Og tar med seg søppelet tilbake.

SPORLØS FERDSEL: Kvalshaug mener løsningen er å sette søkelys på sporløs ferdsel. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– At det er mange besøkende i området er ikke noe vi har innsett nylig, men vi ser at det er viktig å sette søkelyset på det nå.

Allerede i fjor sommer så Kvalshaug at det flagret mye toalettpapir i Kvalvika, ved stranda.

De telte opptil 50 telt på stranda på en dag, både i fjor og i år.

– Det er klart at det er mange som skal overnatte, og da må de gjøre ifra seg en plass, sier han.

Vil kartlegge adferden til folk i naturen

To masterstudenter hjelper til i Prosjektet Sporløs Lofotturisme denne sommeren.

Eirik Sønstevold er den ene studenten. Han tar for seg strekningen til Ryten. Den andre studenten tar strekningen til Kvalvik.

– Lofoten vil bli et museum

– Sammen med NINA har vi utviklet en form for kartlegging. Den skal registrere punkt med søppel og toalettavfall på en sti, forteller han.

Han forklarer at de etterhvert vil få et bilde av om det er enkeltområder hvor det er mer avfall enn andre. Først da kan de se om det er et betydelig problem.

Hvorfor ikke plassere flere avfallsdunker i området?

– Folk flest er flinke til å ta med eget søppel, men av og til ser vi at det ligger litt igjen på enkelte plasser. Litt søppel fører gjerne til at flere legger igjen mere, sier han.

Det samme prinsippet gjelder avfallsdunker ute i naturen. De blir fort fulle og flyter over.

TAR IKKE MED SEG SØPPEL: Her er noen av tingene folk legger igjen etter en tur i nasjonalparken. Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Han mener turgåere heller må bli flinkere på å ta med seg alt søppel ut av området igjen. Slik at man etterlater naturen slik den var før de kom.

– Så skal vi selvfølgelig gjøre en jobb med å plassere ut avfallsdunker på de mest brukte innfallsportene.