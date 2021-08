Bensin- og dieselprisen engasjerer som alltid, og denne sommeren har diskusjonen tatt ekstra fart.

Flere steder i Nord-Norge har prisen på 95 blyfri vært oppe mot 20 kroner. NRK har på Facebook sett eksempler på dette fra både Tromsø, Narvik og Lofoten.

Også flere andre steder i landet har bilferierende folk reagerte på prisene.

En av dem som har tatt et av bildene er Hans Gjermund Mørkved fra Moskenes kommune.

Da han kjørte forbi Circle K i Reine i slutten av juli var prisen på 19.04 kroner literen. Når han snakker med NRK er prisen nede i 16–17 kroner, forteller han.

– Det varierer voldsomt. Men det er altfor kostbart.

Spesielt utfordrende blir det når mange i distriktene, ifølge Mørkved, er avhengig av bensin- eller dieselbil.

– Vi har jo ikke noe kollektivtilbud man kan benytte seg av når man vil. Det eneste toget jeg kan ta til Svolvær er 17. mai-toget.

– Hva med elbil?

– Det er ikke noe alternativ. Det er altfor dårlig utbygd ladenett. Man kan ikke bare belage seg på det.

I sommer har bensinprisene vært høye flere steder i landet. Her kan du se et utvalg:

På denne bensinstasjonen i Grimstad var prisen på bensin 18 kroner og 54 øre onsdag. Foto: Svein Sundsdal / NRK 18 kroner og 38 øre kostet bensinen på Skovgård i Trondheim kl. 15 onsdag. Drivstoffprisene på Esso på Vegårshei i Agder onsdag 14. juli. Dette bildet tok Robert Hausvik i Blomsterdalen i nærheten av Bergen lufthavn Flesland i forrige uke. Foto: Robert Hausvik Denne prisen fanget Arnt Nilsen på en bensinstasjon i Tromsdalen 6. juli. Han sier prisene bruker å være høyere der enn lenger sør, men at han ikke kan huske å ha sett en så høy pris. På lørdag kostet bensinen over 18 kroner på denne stasjonen i Kristiansand sentrum. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Blodig urettferdig

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran forstår at det å fylle tanken i distriktene kan svi. Han tror også at mange i sommer har oppdaget hvor dyrt det faktisk kan være.

– På samme måte som folk oppdaget hvor dyrt det var med ferge- og hurtigbåt da de var på bilferie i fjor, har også folk oppdaget hvor dyrt det kan være og fylle tanken flere steder i distriktene, sier han.

Inn mot valget har derfor Arbeiderpartiet et klart løfte.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener klimapolitikken må være rettferdig dersom hans partiet skal være med. Foto: Oliver Rønning / NRK

De vil halvere regjeringens varslede avgiftshopp på drivstoff, som kom i forbindelse med klimameldingen. Det vil Ap gjøre ved å redusere veibruksavgiften.

For mange i distriktene vil Ap gå enda lenger.

– Der prisene allerede er veldig høye, der kollektivtilbud og elbil ikke er reelle alternativer, og der det er lite priskonkurranse, vil Ap unngå prisøkning i kommende stortingsperiode, lover Skjæran, som presiserer at Ap også vil ha en kraftfull satsing på nye ladestasjoner

Aps nestleder mener det vil være blodig urettferdig å skru opp prisen på drivstoff for folk uten reelle alternativer, gjennom politiske vedtak.

– Det kan ikke vi være med på.

– Det handler grunnleggende om at klimapolitikken må være rettferdig dersom Ap skal være med.

I bunn grunn er det ikke logisk å heve prisene like mye overalt, mener Skjæran.

– Det er ingen som må prøve å fortelle meg at det er logisk å øke prisen fra 13 til 18 kroner enkelte plasser, og at det derfor også er nødvendig å øke prisen fra 17 til 22 kroner andre plasser for å få ønsket effekt. Derfor vil vi bruke anledningen til å jevne ut bensinprisen. Det er det som er essensen.

Venstre: – Jobben er ikke å skaffe billigere bensin

I klimameldingen i januar foreslo Solberg-regjeringen å øke CO₂-avgiften gradvis til 2000 kroner per tonn innen 2030.

Finansdepartementet har beregnet at en slik CO₂-avgift isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner literen og dieselprisen på 4,76 kroner literen fra dagens nivå.

Førstekandidat Ida Gudding Johnsen i Nordland Venstre. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I Venstre, partiet til klimaminister Sveinung Rotevatn, ser de samme utfordring som Arbeiderpartiet. Men der i gården trumfer klimautfordringen ønsket om billigere bensin.

– Vi er fullstendig klar over at man har forskjellige forutsetninger for å reise grønt avhengig av hvor man bor i landet. Men vi vil heller satse på å gjøre det enklere å ha en nullutslippsbil i distriktene, sier førstekandidat Ida Gudding Johnsen i Nordland Venstre.

Hun mener regjeringen er godt i gang med utbyggingen av ladestasjoner og viser til at i Finnmark er over halvparten nybilsalget en elbil.

– Så dette skal vi få til uten at det skal ramme distriktene for hardt, sier Gudding Johnsen.

For Venstre er det uaktuelt å flikke på klimaplanen.

– Vi kommer til å forholde oss til den prisøkningen på drivstoff som ligger i klimaplanen. Det er fordi vi er nødt til å nå klimamålene. Jobben er ikke å skaffe billigere bensin – jobben er å gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger i distriktene.

Blant forslagene til Venstre er et såkalt klimaskattefradrag, som gjør at folk og næringsliv kompenseres for økte grønne avgifter, og belønnes for det de vil at de skal gjøre mer av.

Mener Ap bare vil lokke til seg velgere

Nordland Venstre mener fradraget bør være høyere i Nord-Norge enn ellers i landet.

– Dette er vårt svar på det dilemmaet det er at noen av klimatiltakene vil påføre folk høyere kostnader. Da må vi senke utgiftene for folk på andre områder.

Om Arbeiderpartiets forslag sier hun:

– Klimaplanen som vi har lagt opp til, er det vi vet virker for å få ned utslippene. Hvis man skal begynne å gå bort fra disse tiltakene fordi det er valgkamp og man vil lokke til seg velgere, kommer vi aldri til å nå klimamålene. Aps troverdighet på klimasaken, i den grad de hadde noen, vil forsvinne med sånne her forslag.