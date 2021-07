I store deler av landet har prisen på diesel og bensin vært høy den siste tiden, med pumpepriser rundt 18 kroner literen for bensin flere steder.

I Tromsø, som har sin egen drivstoffavgift, har bensinprisen passert 19 kroner.

– Det er forståelig at noen reagerer på prisnivået vi ser der ute nå, sier Knut Hilmar Hansen, som er kommunikasjonssjef for den norske virksomheten til Circle K.

Hansen sier en av årsakene til at drivstoffprisene er høy nå, er at innkjøpsprisen på bensin og diesel i det internasjonale markedet har steget betydelig de siste månedene.

Knut Hilmar Hansen er kommunikasjonssjef for den norske virksomheten til Circle K Foto: Johnny Syversen

Peker på bilferie

Hansen sier forbrukerne i tiden som kommer må forvente at bunnprisen i løpet av en uke er høyere enn den pleier å være. Hansen sier det også er grunn til å tro at den holder seg høy gjennom sommeren.

En av årsakene er at sommeren er «driving season», særlig i USA. Historisk sett har amerikanerne derfor ofte kjøpt bensin fra Europa om sommeren.

Hansen påpeker på at innkjøpsprisen på olje øker i et marked med begrenset tilbud.

– I år det kanskje ekstra mange koronatrøtte amerikanere, og hvem vet, kanskje også koronatrøtte europeere som skal på bilferie i hjemlandet.

Bilkø med ferieturister fra Storbritannia på vei inn i Frankrike i juli 2016. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / Afp

– Holder seg gjennom sommeren

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) tror at oljeprisen holder seg på 75 dollar fatet gjennom tredje kvartal. Det vil bidra til at pumpeprisen holder seg høy.

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi må nok regne med de pumpeprisene vi har nå gjennom sommeren. Så begynner kjøringen å avta og bensinpremien over oljeprisen å dabbe av litt utover høsten. Det store spørsmålet blir likevel hva som blir selve oljeprisen, det er den som skaper de store bølgene, som regel, mener Schielderop.

Han tror oljeprisen vil dabbe noe av og falle ned mot 65 doller i fjerde kvartal.

– Deretter blir det nærmere 60-streken i 2022, som følge av at ting normaliserer seg og skiferolje-produksjonen i USA begynner å øke igjen.

Påvirkes av OPEC-uro

Schieldrop mener OPEC, Organisasjonen av oljeeksporterende land, har holdt veldig god på tilbudssiden inntil nylig. Dette kan være i ferd med å endre seg, etter at det ble kjent at en møtedato for å bli enige om avtalen om å kutte produksjonen skal forlenges ut 2022, ifølge E24.

– Vi ser nå at det er større uro internt i OPEC, og tegn til potensiell konflikt mellom medlemmene og hva de ønsker av produksjonen videre. Det skaper usikkerhet for oljeprisen.

«Ualminnelig sterk kjøresesong»

Sjefanalytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energy sier årsaken til de høye prisene på råolje skyldes veldig høy aktivitet i raffineriene, som forbereder seg til en kjøresesong Nysveen beskriver som «ualminnelig sterk».

Sjefanalytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energy. Foto: Jon Skille Amundsen

– Dette fordi mange folk i mange land har ferier i sitt eget land og kjører bil. Det driver opp bensinetterspørselen, og raffineriene må jobbe ganske kraftig for å produsere så mye bensin.

– Når raffineriene jobber hardt går etterspørselen etter råolje opp, og da går råoljeprisen opp. Men etter sommeren tror vi dette vil roe seg litt ned, og da vil råoljeprisen falle litt tilbake, sier Nysveen.