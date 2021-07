Turister fra hele landet strømmer til Nord-Norge – og som i fjor er Lofoten populær.

Men siden i fjor har det skjedd mye på bilfronten. Så langt i år er det solgt 52.361 elbiler, og antall elbiler i Norge passerer om kort tid 400.000.

Innen 2025 vil det være om lag en million elbiler på norske veier, ifølge NAF.

Det er bare ett problem.

Hurtigladenettverket langs veiene følger ikke med utviklingen i bilparken.

Det har Lars Skjønberg fra Larvik fått erfare. Han gledet seg til årets bilferie, og reisen gikk knirkefritt – helt til han ankom Lofoten.

– Der var så å si umulig å få ladet bilen. Da jeg kom til Svolvær var laderen på Kiwi i Svolvær ødelagt. Den uka jeg var der var det bare én hurtiglader i hele Lofoten. Og den ligger på Leknes.

I appen «Plugshare» får man tilsynelatende oversikt over alle ladestasjoner i nærheten. problemet er bare at de fleste stasjonene hører til private aktører som rorbuer eller hotell, og er forbeholdt gjestene som bor der.

Ladestasjoner i Nordland Ekspandér faktaboks Circle K Mosjøen

Circle K Evenes

Saltdal Turistsenter

Shell Mørkved Bodø

Esso Mosjøen

Circle K Korgen

Circle K Hommelstø

Best, Mo i Rana

Mo i Rana Supercharger

Circle K Leknes

Circle K Fauske

Shell Fauske

Esso Deli De Luca Grubhei

Esso Rønvik

Esso Deli de Luca Langneset Det finnes en rekke hurtigladere som ikke ligger på bensinstasjoner. Det er omtrent 124 hurtigladere i Nordland (biler som kan lade samtidig, inkludert Tesla sine ladere), av disse ligger hele 92 på andre steder enn bensinstasjoner (som har 32). I år bygges det også ut langs kystriksveien (i regi av Helgelandskraft ) og langs E10 fra Å–Bjørnfjell og Rv82 Melbu–Andenes i regi av BKK). I dag satte for eksempel BKK en stasjon i drift ved Alti Svolvær. Kilde: Norsk elbilforening



Fikk ikke låne rorbulader

Skjønberg forteller at han fikk avslag om å få lov til å lade på stasjonene som hørte til hoteller og rorbuer – selv om han tilbød betaling.

– Når tilbudet er så dårlig i Lofoten, burde campingplasser gå sammen for å hjelpe elbilsjåførene, sånn at vi får ladet. Så kan vi faktisk komme tilbake på besøk der.

Skjønberg er også sjokkert over prisnivået på tjenestene. Han forteller at en campingplass skulle ha 380 kr for å parkere en personbil og 250 for å lade.

– De har blitt utrolig grådige. Jeg følte jeg ble flådd overalt.

Men overordnet burde problemet adresseres myndighetene, mener Skjønberg.

– Myndighetene vil jo vi skal ta en ferie som er miljøvennlig med lite fotavtrykk. Det prøver jeg på ved å sove i bilen og kjøre elektrisk.

Men dette er jo ikke mulig hvis myndighetene ikke legger til rette infrastrukturen, legger han til.

Foto: NRK

– Jeg er redd at neste år er det tilbake til å fly til andre land på ferie. De har kastet bort den ene sjansen de hadde til å få oss til å legge om vanene permanent.

Men Skjønberg føler seg tross alt litt heldig:

Når man har Tesla kan man nemlig lade på de aller fleste steder, både Tesla sine stasjoner og vanlige ladestasjoner. Dette gjelder ikke for andre elbiler.

Det siste kan Karoline Aarhaug skrive under på. Sammen med venninnen Maren Rasmussen ferierer hun i Lofoten.

Da NRK møtte henne sto hun i ladekø.

KJØRT FRA OSLO I ELBIL: – Det er helt nydelig å være på ferie i Lofoten. Men ikke helt optimalt med elbil, konstaterer Karoline Aarhaug og Maren Rasmussen. Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

– Kjøreturen fra Oslo har gått fint, helt til vi kom til Svolvær. Det er problematisk å få ladet bilen.

Kvinnene forteller at de ga opp, og dro hjem til en venninne for å låne en stikkontakt der.

– Ikke bra nok

Siden Lars Skjønberg var på besøk i Lofoten har det dukket opp to nye hurtiglader-stasjoner, en i Leknes og en i Svolvær.

Men ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune er enig i at ladetilbudet er for dårlig.

Samtidig har det en helt naturlig forklaring. Under 5 prosent av lofotingene kjører elbil.

– De som besøker oss har mye høyere prosentandel elbiler enn folk i Lofoten. Vi trenger hjelp av sentrale myndigheter for å kunne investere i den her type infrastruktur, før de kommersielle aktørene ser det lønnsomt. Så det her er høna og egget, sier han.

– Tilbudet i Lofoten er ikke bra nok. Samtidig registrerer vi at staten har bidratt med millioner på Østlandet for å legge til grunn det grønne skiftet, sier ordfører Remi Solberg. Foto: Ole Marius Rørstad

Undersøkelser viser nemlig at mange innbyggere i Lofoten ønsker elbil neste gang de skal ha ny bil.

– Med støtteordninger for flere ladestasjoner vil kanskje flere lokale innbyggere investere i elbil.

– Distriktene må bli prioritert

Line Samuelsen i Destination Lofoten forteller at det jobbes på spreng med å øke antall elbilladere i øyriket. Samtidig er også hun klar på at investeringene må kunne forsvares kommersielt.

Elbiler i kø for å lade i Lofoten. Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

– Men dette må vi få til. Både av hensyn til miljøet. Men også for å få gjester på besøk – også de med elbil. Og da trenger vi drahjelp fra myndighetene. Distriktene må bli prioritert nå.

Lover endring

Ingelin Noresjø (KrF) er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Hun opplyser at Stortinget har gjort vedtak om at det skal etableres flere ladepunkt rundt i landet.

– Men vi ser at det må gjøres mer. Først må vi ha kunnskapsgrunnlaget på plass, deretter må det skje en større utbygging. Vi ser at elbilpolitikken fungerer. Det er gledelig at vi har så mange elbiler i Norge. Vi ønsker at 100 prosent av alle nye biler er elbiler.

– Hvorfor har man ikke prioritert Nord-Norge?

– Dagens intensive består både av en statlig støtteordning. Den får også Nord-Norge sin del av. Samtidig er det kommersielle krefter som bygger ut ladeinfrastruktur. Markedet er nok bedre på Østlandet, og det har gjort at de kommersielle har satset der, sier Noresjø.