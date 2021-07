– Når andelen på bensinstasjoner er såpass lavt, så er det for dårlig.

Svein Krogsæter er fylkesleder for elbilforeninga i Nordland.

Han blir ikke glad når han får referert statistikken som gir et bilde på hvor enkelt det er å lade elbilen på bensinstasjoner i Nord-Norge.

Estimatet viser hvordan bare i overkant av 13 prosent av stasjonene i nord tilbyr ladning.

15 i Nordland og 13 i Troms og Finnmark. Av totalt 207 bensinstasjoner, viser oversikten NRK har fått hentet inn:

Her finnes lading på bensinstasjoner i nord Ekspandér faktaboks I den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL er det registrert hurtigladere på følgende bensinstasjoner i Nordland: Circle K Mosjøen

Circle K Evenes

Saltdal Turistsenter

Shell Mørkved Bodø

Esso Mosjøen

Circle K Korgen

Circle K Hommelstø

Best, Mo i Rana

Mo i Rana Supercharger

Circle K Leknes

Circle K Fauske

Shell Fauske

Esso Deli De Luca Grubhei

Esso Rønvik

Esso Deli de Luca Langneset Stasjoner som er registrert på eller rett ved en bensinstasjon i Troms og Finnmark: Esso Kautokeino

Ifjord (Bunker oil)

Máze (Best)

Circle K Buktamo

Kåfjord (Best)

Circle K Nordreisa

Circle K Nordkjosbotn

Skaidi Supercharger

Skaidi (Best)

Vadsø (Circle K)

YX Burfjord

Circle K Breivika

Setermoen (Esso) FOTNOTE: Det er ikke alltid lett å klassifisere hva slags sted en ladestasjon ligger (er det bensinstasjon, hotell og servering, kjøpesenter osv.), så denne oversikten er ikke nødvendigvis 100% nøyaktig.

Skaper debatt

NRK har fortalt om fortvilte elbil-eiere på ferie i Lofoten.

«Rene marerittet å kjøre elbil» er blant kommentarene fra ferierende nordmenn.

Regjeringa har et mål om at alle nye personbiler i Norge skal være utslippsfrie innen 2025.

Da bør man få opp lademulighetene på bensinstasjoner. For det er jo gjerne der folk stopper når man er ute langs veien, påpeker Krogsæter.

– Det bør være en naturlig sak å ha en eller annen form for ladestasjon på alle bensinstasjoner egentlig.

Det finnes vel å merke en del hurtigladere som ikke ligger på bensinstasjoner. Tar vi en titt på antall hurtigladere generelt fordelt på fylker, havner Nord-Norge på bunn.

Kilde: Norsk elbilforening og NOBIL.

Leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening, Erik Lorentzen, sier han godt skjønner at elbilister er frustrerte.

– Snart er det stortingsvalg, og politikerne bør merke seg at vi må på plass veldig mye ladeinfrastruktur fram mot 2025, sier han.

Samtidig jobbes det for å bedre tilbudet langs veien. I år bygges det for eksempel ut langs kystriksveien og langs E10 fra Å – Bjørnfjell og Rv82 Melbu – Andenes.

Hurtigladere vs. destinasjonsladere Ekspandér faktaboks Hurtigladere er ladere hvor man gjerne lader i 20-40 minutter, og er typisk plassert langs vegnettet og på knutepunkt ol. Hurtigladere har faste kabler (du trenger ikke ta med egen).

I tillegg finnes det mange steder det som heter destinasjonsladere (eller normallading). Dette er ladeuttak hvor man gjerne står i flere timer eller over natten. Dette finner man typisk på hoteller, campingplasser ol.

For å bruke destinasjonsladere må du ha med din egen ladekabel. – Elbilforeningens åpne ladekart eller ElbilAppen gir deg oppdatert oversikt over ladetilbudet, forteller Lorentzen. Kilde: Norsk elbilforening og NOBIL

Fagsjef Einar Gotaas ved Drivkraft Norge opplyser i en e-post at for landet under ett var det 141 stasjoner som hadde ladetilbud i 2019.

– Dette har endret seg en del siden da, som også kommer av at elbilandelen har økt fra 9 prosent i 2019 til 13 prosent i 2021. I løpet av sommeren kommer vi til å passere 400.000 elbiler i Norge, noe som gjør at vi runder 14 prosent elbilandel.

– Bidrar

Lillian Aasheim fra St1, de som eier og driver Shell i Norge, forklarer at tilbud og etterspørsel er en årsak til at situasjonen er slik den er i dag.

Hun kan også opplyse om at tilbudet deres er under utvikling.

– Selv om vi har hatt lading på enkeltstasjoner over lengre tid, så er dette et felt i utvikling for oss.

– Men vi er i startfasen av utbygginga, og da har vi fokuset på de største hovedfartsårene. Etter etterhvert som vi bygger ut vil vi se mer i nordlige strøk av landet også.

Og angående regjeringas mål for 2025 mener Aasheim at bensinstasjonene bidrar.

– Jeg synes det er viktig at man vet at dagens bensinstasjoner vil følge med på det grønne skiftet.