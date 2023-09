Som venta er det fullt kaos i bergenspolitikken etter at verken høgre- eller venstresida fekk klart fleirtal i kommunevalet.

Byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) seier til NRK at dagens byråd med Arbeidarpartiet og Venstre kjem til å gå av.

– Eg kjem til å kunngjere for ordføraren at byrådet mitt går av. Vi klarer ikkje å telje til dei 34 nødvendige stemmene for å få eit styringsdyktig byråd for Bergen, seier Bakervik.

Det skjer etter at Høgre og Frp gjorde det best i kommunevalet i Bergen.

– Vi har jobba på, hatt ein fantastisk god valkamp og levert gode resultat i Bergen i åtte år, så det er klart at skuffelsen er der, seier Bakervik.

No ønsker Høgres byrådsleiarkandidat Christine Meyer å ta over.

– Høgre er det største partiet i Bergen, og vi tek sjølvsagt ansvar for å danne eit styringsdyktig fleirtal, seier Meyer.

Ho er glad for at Bakervik avklarar situasjonen og går av allereie tysdag.

– Det gjer oppgåva lettare for oss. Vi skal bruke dei neste dagane og vekene på å sondere med parti, og vi startar på borgarleg side, seier Meyer.

Tysdag morgon seier byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) at byrådet kjem til å gå av. Christine Meyer (H) skal no prøve å samle nok parti til eit fleirtal. Foto: Hannah Bøthun

Kan forhandle om bybanen over Bryggen

Det er likevel uklart om høgresida får til eit fleirtal. Sjølv med KrF og Venstre på laget, er dei ikkje-sosialistiske partia framleis i mindretal.

– Det er ein krevjande situasjon, men eg føler meg trygg på at vi skal komme i hamn, seier Meyer.

No skal ho sondere med fleire parti.

Utfordringa er at dei resterande partia er mot vedtaket om å legge bybanen til Åsane over Bryggen: Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet.

Meyer vil ikkje svare på om Senterpartiet står dei nærast no.

Også Framstegspartiet er mot bybanen over Bryggen. Måndag kveld opna Meyer for å forhandle om kor bybanen skal gå.

– Det blir omkamp om bybanen no?

– No skal vi sondere og så forhandle og sjå kva det gir av resultat.

Ho seier det er umogleg å svare på kor lang tid det kan ta å stable eit fleirtal på beina.

Bakervik seier Ap og V ivil halde fram som byråd inntil eit nytt fleirtal er på plass.

– Vi kjem til å halde fram som forretningsministerium inntil vidare, seier Bakervik.

Ap frykter bybanen aldri kjem til Åsane

Den avtroppande byrådsleiaren frå Arbeidarpartiet er no svært uroa for korleis det skal gå med bybanen.

– Det har vore min store frykt i heile denne valkampen. Blir det nok ein omkamp om bybanen, frykter eg at den bybanen aldri kjem til Åsane, seier Bakervik.

Han seier at byrådet har jobba hardt for å få bybanen ferdig regulert og at dei «langt på veg» har skaffa pengar til å bygge den.

– Vi er veldig nære på mange måtar.

Sjølv om dei store partia har prøvd å legge bybane-saka død etter vedtaket i bystyret i vår, har fleire mindre parti greidd å mobilisere på motstand mot Bryggen-traseen.

Den nye Bergenslisten får heile fire plassar i det nye bystyret, og INP får tre. Totalt får parti som er mot Bryggen-bybanen 17 av 67 mandat i bystyret. I tillegg kjem Høgre sine 19 mandat. Partiet vil i utgangspunktet ikkje ha bybanen over Bryggen, men har sagt at dei ikkje vil jobbe meir mot det.

– Mange nok bergensarar vil tydelegvis ikkje ha bybanen over Bryggen?

– Partia representerer ulike syn på bybanen slik den er vedteke no. Nokon er heilt mot bybanen, nokon er mot traseen, så det er ikkej noko samla fleirtal mot bybanen til Åsane. Tvert imot. Hadde Høgre stått på sitt, hadde bybanen blitt redda, seier Bakervik.

Spår mindretalsbyråd

Politisk redaktør i Bergensavisen, Sølve Rydland, trur det mest truleg går mot at Høgre dannar byråd for seg sjølv, eller saman med KrF og Venstre.

– Men då må KrF og Venstre ha garantiar om at politikken blir dratt mot sentrum, og Høgre må sikre fleirtal for bybanen med Ap.

Rydland viser til at dei har stilt ultimatum for bybanen over Bryggen, og at det blir svært vanskeleg å få til noko fleirtal med parti som er mot.

– Alternativt kan Meyer vende seg mot Bergenslisten, INP, Senterpartiet, Frp og Pensjonistpartiet. Til saman har dei fleirtal i bystyret og mot å legge bybanen over Bryggen. Men utfordringa er at sentrum vil sjå på det som ein provokasjon , påpeikar Rydland.

Trond Tystad i Bergenslisten seier til NRK at dei vil samarbeide med kven som helst som vil sikre at bybanen skal leggast i tunnel i fjellet bak Bryggen.

Dersom det blir mindretalsbyråd med parti som er usamde i det, vil han skape trøbbel i bystyret, varslar Tystad.

– Dei kan komme til den erkjenninga i morgon eller neste sommar. Før eller sidan i denne perioden kjem vi til å vere med på å styre og sikre at bybanen forlater Bryggen og går gjennom fjellet, seier han.

Ikkje lenge sidan sist

Det er ikkje lenge sidan sist gong eit Ap-byråd måtte gå av i Bergen.

Etter at ein sju år gammal gut vart funnen fastbunden og skadd i ei seng, og fleire andre hendingar, vart det ei barnevernskrise i Bergen.

Det resulterte i at Høgre, Raudt, Senterpartiet, KrF og Frp fremja mistillitsforslag mot dåverande byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i fjor haust. Kort tid etter gjekk han av som byrådsleiar.

Bakervik fortel om ein spent og avventande stemning på Aps valvake i Bergen måndag kveld.

– Vi hadde eit utruleg godt samhald i partiet, så vi hadde ein fin valvake, trass i valresultatet, seier den avtroppande byrådsleiaren.

Han peikar på at valkampen starta dårleg for partiet.

– Vi har løfta oss, men dessverre ikkje nok til å halde på makta.