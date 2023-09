Nå er det klart: Høyre vinner valget i Oslo

Høyre, KrF, Venstre og Frp har flertall i Oslo, viser valgresultatet.

– Velgerne har gitt Høyre stor tillit. Og det skal vi takke dem for, sa partiets byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

På Høyres valgvake var det stor jubel mandag kveld.

Han sa at han allerede i morgen - tirsdag - vil innkalle partiene som nå utgjør flertallet til samtaler.

– Målet med de samtalene er å utstyre Oslo med nytt byråd og en ny politisk retning. Og at Anne Lindboe velges til ordfører, sa Lae Solberg til stor jubel fra salen.

– Jeg klarer nesten ikke å prate, for jeg smiler så sinnssykt, sa Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe fra talerstolen da NRKs valgprognose kom.

God stemning på Høyres valgvake Du trenger javascript for å se video.

Høyre-toppene skrøt av stor innsats fra frivillige i valgkampen – som blant annet har banka på over 54.500 dører, ifølge Lindboe.

Resultet viser at høyresida har flertall.

Mens Ap gjør sitt dårligste valg siden før andre verdenskrig.

Bystyret i Oslo Alle valgresultatene

Venstre-topp: – Nå blir det skifte

Venstres listetopp Hallstein Bjercke sier at han allerede har takket ja til samtaler og peker på Eirik Lae Solberg som ny byrådsleder.

Venstre har gjort et historisk godt valg i Oslo, sier førstekandidat Hallstein Bjercke. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Nå er det rødgrønne flertallet borte. Det betyr at det er grunnlag for et skifte, sier Bjercke.

Han fastholder at Venstres førstevalg er et blågrønt byråd og vil strekke ut en hånd til MDG. Han vil likevel ikke utelukke et samarbeid med Frp.

Ap er ikke fornøyde

Arbeiderpartiet beholdt håpet lenge.

– The show ain't over till the fat lady sings, sa Raymond Johansen på vei ned fra talerstolen på valgvaka til partiet rundt midnatt.

Men han erkjente da at det så krevende ut.

Raymond Johansen smiler på valgvaken i Oslo, til tross for at Ap ligger an til sitt dårligste valg siden før andre verdenskrig. Foto: Torstein Bøe / NRK

Og på Aps valgvake i Oslo var ikke leder Frode Jacobsen fornøyd med prognosene like etter klokken 23.00.

– Jeg tror fortsatt det er grunn til å vente på at stemmene blir talt opp. Det er fortsatt 200.000 stemmer som ikke er talt opp.

Da viste tallene at Oslo Ap går tilbake med 2 prosentpoeng siden forrige valg.

– Et valgresultat som ligner dette, er vi ikke fornøyde med, sa Jacobsen.

Resultatet endte ikke fullt så ille. Men de går ned med 1,4 prosentpoeng siden 2019.

Jubelen sto i taket på Høyres valgvake da de fikk se NRKs valgprognose. Foto: Hallgeir Braastad / NRK Mens hos Ap kryssa de spent fingrene og håpa på det beste før tallene kom. Foto: Torstein Bøe / NRK Noe laber stemning på Miljøpartiet De Grønne (MDG)s valgvake i Oslo. Partiet har mista omtrent hver tredje velger i byen, viser NRKs prognose.

Småparti inne

Både Høyre, Frp og Venstre går fram fra forrige valg.

Høyre er desidert størst. Men det er ikke gitt hvem som vil ende opp i byråd sammen.

Det vil bli klart etter samtaler.

Før valget viste målinger at flere små partier kan ende med å avgjøre hvem som skal styre.

Men Industri- og næringspartiet kom ikke inn. Og Senterpartiet er ute av bystyret. De har sittet der de siste fire årene.

Samtidig er Partiet Sentrum inne.

Sånn ser partifordelinga ut ifølge prognosen:

Svake Ap-målinger

Allerede i vår viste målingene at det kunne bli et skifte i Oslo. I NRKs maimåling hadde Ap under 16 prosent. De gikk litt fram i vår siste måling før valget, i august. Men det lå da tydelig an til at høyresida ville vinne.

Og velger Anne Syrstadeng føler at forandringens vinder blåser i hovedstaden i kveld.

– Jeg har en følelse av det, sier hun på vei inn i stemmelokalet.

Anne Syrstadeng er opptatt av miljø, men også å ta vare på viktige tradisjoner. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Mest av alt ønsker hun at politikerne skal finne sammen i viktige saker.

– Jeg driver med improteater, og skulle nesten ønske man kunne putte politikerne sammen så de kan leke litt av og til, sier hun lattermildt.

Her kan du følge med på siste nytt om valget i Oslo:

Jonathan Lundblad og Sebastian Foss hadde gått sammen for å stemme.

– Jeg jobber i barnehage selv, så jeg er veldig opptatt av barn og unge, og hvilke rettigheter de skal ha. Og miljø. Det stiller sterkt hos meg, sier Sebastian.

Jonathan Lundblad (til venstre) og Sebastian Foss syns det er viktig å bruke sin stemme i lokalvalget. Foto: NRK

Mens Jonathan syns undervisning, forskning og næringsliv er viktig.

– Og byutvikling. At Oslo er en fin by å gå, sykle og gå kollektiv i.

Kraftig tilbakegang for MDG

I NRKs prognose går Arbeiderpartiet tilbake med over to prosentpoeng siden forrige valg.

Men det byrådspartiet som går mest tilbake, er MDG.

De går ifølge prognosen ned med ca. 5 prosentpoeng, og ender på rundt 10 prosent.

Forvirra over hva ord som «mandat», «borgerlig» og «slenger» betyr? Her får du svar: