Ap vil vurdere Andøya på nytt dersom de vinner valget: – En viktig delseier

Utspillet kom i forbindelse med en demonstrasjon utenfor Stortinget der flere hundre personer protesterte blant annet mot nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Dersom det blir en regjering ledet av Jonas Gahr Støre, vil vi gå veldig grundig gjennom vedtaket om å flytte de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes. Det er utrolig viktig at slike prosesser er gode, sier Espen Barth Eide.

Det var Arbeiderpartiet sammen Høyre og Fremskrittspartiet som i fjor sikret flertall for å legge ned Andøya flystasjon. Men partiet har også sagt at dersom det framkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, må saken opp på nytt.

– En reell tvil

Og selv om Eide understreker at Ap enn så lenge står på det eksisterende forsvarsforliket om nedlegging, har tvilen innad i partiet økt.

– Jeg har snakket med mange som mener denne prosessen ikke har vært åpen og transparent. Det finnes forsvarspolitiske argumenter for å ha begge basene, og det finnes noen økonomiske argumenter for å samle to til en. Det er også reist tvil om man har tatt høyde for alle de nødvendige investeringene på Evenes.

– Det må være god tillit i en så stor beslutning som å legge ned en velfungerende flybase som har tjent Norge i mange tiår, med et stort lokalsamfunn som støttespillere. Det kan bare gjøres dersom man er sikre på at man tatt en riktig beslutning i et 30-årsperspektiv, sier tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: NRK

Eide viser også til innspillene fra Avinor, som problematiserer hvor mye samdrift som vil fungere mellom militær og sivil drift på Evenes lufthavn.

– Vi har også fått nye, økonomiske beregninger av de antatte driftsbesparelsene. Det er også reist spørsmål om investeringstiltak som ikke var med i grunnlaget regjeringen la fram. Hvis alt dette stemmer, betyr det at denne beslutningen kanskje bør omgjøres.

Eide avviser at dette er et valgkampfrieri fra Ap.

– Andøya fløystason er en viktig del av Forsvaret i Norge, og valgkampen er et naturlig tidspunkt på diskutere på. Jeg har ikke tenkt å gi noen prosentberegning over sannsynligheten for hav Ap til slutt lander på. Det ryddige å gjøre nå er å si at vi er villige til å se på dette en gang til.

– Regnestykket er riktig

I går presenterte Senterpartiet en rapport utarbeidet av et konsulentselskap som viste at nedleggelsen av Andøya og flyttinga av overvåkingsflya til Evenes kan sprekke med sju milliarder kroner.

En ny rapport viser at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn. Foto: Simon Solheim / FMS

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener fortsatt at regjeringas regnestykket på 3,5 milliarder kroner er riktig.

– Vi har ingenting i tallmaterialet og i vurderingene vi har gjort som er i nærheten av de tallene, gjentok forsvarsministeren i dag.

– Viktig delseier

På plass foran Stortinget var også Hilde Flobergseter, som leder aksjonsgruppa Bevar Andøya flystasjon. Hun mener utspillet fra Arbeiderpartiet er en delseier.

– Det er en veldig sterk delseier. Vi skjønner nå at Ap virkelig er på glid. Nå er vi avhengig av et regjeringsskifte. Dersom det kommer en ny utredning hvor Andøya flystasjon også er med i betraktningen, blir ikke basen nedlagt. Saken vår er sterk, de kan ikke overse det. Derfor er jeg helt trygg på at dette skal vi klare.