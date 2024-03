Akkurat nå pågår det en omfattende øvelse blant Nato-land som heter Nordic Response, blant annet på flystasjonen i Andøy kommune i Nordland.

Flystasjonen ble egentlig vedtatt nedlagt allerede i 2016, men etter x antall omkamper, ser det kanskje ut til at aktiviteten ute i havgapet kan videreføres.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NRK at vaktholdet ved flystasjonen vil videreføres, og at det kan komme nyheter rundt stasjonen i tiden som kommer.

– Sp/Ap-regjeringen har i den forbindelse besluttet å videreføre det militære vaktholdet på det militære flyplassområdet også etter sommeren 2024. Det har vært en del usikkerhet rundt dette spørsmålet, og det er viktig for regjeringen nå å skape trygghet for at det militære nærværet på Andøya skal fortsette, sier forsvarsminister Gram.

Finske F/A-18 på Andøya under Nordic Response-øvelsen. Foto: Ella Hagen / Forsvaret

– Vil komme flere avklaringer

Forsvarsdepartementet skriver i en pressemelding at regjeringen har iverksatt betydelige satsinger på Andøya.

De ser for seg vesterålskommunen som et naturlig og viktig sted for rombaserte tjenester, forskning og utvikling av sivil-militært samarbeid.

Blant annet er det snakk om at Andøya skal være et sted der det skal utvikles droner til forsvaret.

I første omgang vil dagens ambisjonsnivå bli videreført med om lag samme antall personell.

– Det vil komme flere avklaringer for Andøya i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges fram i løpet av våren, sier Gram.

I arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen også vurdere hvilke andre militære funksjoner som kan lokaliseres til Andøya.

Gram sier at nivået på vaktholdet blir omtrent det samme som i dag.

– Akkurat nå, knyttet til vakt og sikring, blir det om lag det samme nivået som i dag, det er 7 ansatte og omtrent 40 vernepliktige.