Slår tilbake mot Senterpartiet: – Rapporten er kjøpt og betalt

Senterpartiet har så liten tiltro til regjeringens beregninger at de har betalt drøye 200.000 kroner for en gransking av kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon.

Rapporten, som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse, konkluderer blant annet med at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn.

Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer også med at det hvert år vil koste 29 millioner kroner ekstra å velge en delt løsning mellom Andøya og Evenes, mens Forsvaret sin analyse opererer med en ekstraregning på 118 millioner kroner per år.

For Senterpartiet betyr dette følgende:

– Vi mener at hele beslutningen må bli tatt opp på nytt. Den erfaringsbaserte kunnskapen vi har med å flytte store militære installasjoner er at når vi skal gjøre sluttregninga, så har det blitt dyrere. Her har vi fått veldig klare indisier på at det kommer til å skje, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Her kan du lese hele rapporten: Analyse av de prissatte virkningene av ny fremskutt kampfly- og overvåkingsbase (PDF-fil)

Fakta om nedleggelse av Andøya flystasjon Ekspandér faktaboks Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap om Forsvarets langtidsplan innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly.

Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser, og kommunen frykter at hver femte innbygger vil forsvinne.

I flertallsvedtaket er det også en klausul om at beslutningsgrunnlaget skal gjennomgås på nytt. Det er ikke avklart hvem som skal gjennomgå tallmaterialet eller når gjennomgangen skal være fullført.

Det gjør at Andøy kommune fortsatt ikke har mistet alt håp om å berge den militære flystasjonen, samtidig som man ser etter ny virksomhet som kan ta over. Kilde: NTB

– En politisk rapport

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener rapporten ikke forandrer noe som helst.

– At Senterpartiet bestiller og betaler for en rapport som et valgkamputspill rett før valget, kan vi ikke legge mye vekt på, sier hun.

– Hva tenker du om konklusjonen i rapporten?

– Det er ingenting i den rapporten fra Senterpartiet som baserer seg på kvalitetssikrede tall eller informasjon fra departementet. Hvor de har fått informasjonen fra, vet ikke jeg, men det de gjør, er å bestille og betale for en politisk rapport. Det står selvfølgelig alle fritt til å gjøre, men det forandrer ikke vedtaket et bredt flertall i Stortinget har besluttet, sier forsvarsministeren.

Dette er vedtatt om Evenes Ekspandér faktaboks 3 F-35 kampfly fast på NATOs hurtigreaksjonsbase i nord, QRA (Quick Reaction Alert).

Flyene skal stå på 15 minutters NATO-beredskap 365 dager i året.

5 maritime overvåkingsfly (MPA) av typen P-8 Poseidon. Disse skal erstatte dagens Orionfly som i dag er stasjonert på Andøya.

Evenes lufthavn skal være ferdig utbygd og tas i bruk for kampfly og marine overvåkingsfly ved årsskiftet 2021/22. Bodø og Andøya flystasjoner legges ned.

Ørland blir hovedbase for F-35.

P-8 Poseidon - Norges nye overvåkingsfly Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov Daniel Kaliniko Ekspandér faktaboks Norge skal kjøpe totalt fem nye maritime overvåkingsfly av typen P-8-Poseidon. Amerikanske myndigheter godkjente i 2016 salget av flyene til Norge og oppga i den anledning prisen til 1,75 milliarder dollar, drøyt 15 milliarder kroner.

Dette er over 5 milliarder kroner mer enn det Solberg-regjeringen opplyste til Stortinget at anskaffelsen vil koste.

Det første flyet skal lande i Norge 2022 ​og de resterende fire innen 2023.

«De nye maritime patruljeflyene har moderne sensorer, antiubåtvåpen og støttesystem, samtidig som de bidrar til at andre kapasiteter i Forsvaret blir styrket og får økt tilgjengelighet og utholdenhet», skriver regjeringen i et budsjettdokument til Stortinget fredag.

P8 veskrives innad i NATO-alliansen som det mest moderne flyet for maritim patruljering, og det flyet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønsker seg mest. Forsvarsdepartementet har vært i forhandlinger med Boeing om kjøp av den militære versjonen av Boeing 737, passasjerflyet som benyttes av blant annet Norwegian og SAS.

Norge har nå seks maritime overvåkningsfly av Orion-klassen, som er stasjonert på Andøya, men disse nærmer seg slutten av sin operative levetid, ifølge regjeringen. Men mens dagens overvåkingsfly opererer ut fra Andøya, skal de nye P8-flyene – i likhet med nyinvesteringen F-35 – ha Evenes som base.

Norge er ikke alene om å velge disse flyene. Storbritannia har allerede sagt at de vil kjøpe ni stk. P8 Poseidon-fly, noe som åpner for økt samarbeid.

Luftforsvarets seks P-3 Orion overvåkningsfly er i dag stasjonert på Andøya flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Fortsatt 3,5 milliarder

Eriksen Søreide avviser at kostnadene har forandret seg siden vedtaket ble gjort for snart ett år siden. Prisen er fortsatt 3,5 milliarder kroner.

– Vi har kvalitetssikret tallene både i forkant og etterkant av proposisjonen. Det er ingenting som peker i retning av at kostnadsbildet ser annerledes ut enn det Stortinget har besluttet, understreker hun.

– Et lenge ventet valgkamputspill

Heller ikke Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen (H) er spesielt imponert over Senterpartiet i denne saken.

– Dette er et lenge ventet valgkamputspill fra Senterpartiet. Hele rapporten er en oppsummering over påstander som har kommet det siste året og som er tilbakevist gang på gang.

Han beklager at rapporten skaper unødvendig usikkerhet.

– For mange som ikke har satt seg inn i debatten, kan rapporten skape usikkerhet. Men leser man det som står der, er det ingenting nytt eller noe kontroversielt i rapporten.