Offiserene ved Orion-basen: – Mistet tilliten til forsvarsministeren

– Jeg beklager å måtte si det, men jeg har ikke tillit til henne. Hun vil ikke Norge og Forsvaret det beste for framtiden, sier Stein-Håkon Eilertsen, som er leder i Offisersforbundet ved Andøya flystasjon.

Flertallet på Stortinget har bestemt at Norges nye maritime overvåkingsfly skal operere fra Evenes fra 2025. Foto: Sigurd Steinum / NRK

En ny rapport viser at kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp på Evenes, kan bli sju milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Senterpartiet.

I dag avviste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) konklusjonen i forsvarsrapporten Senterpartiet har betalt over 200.000 kroner for.

– At de bestiller og betaler for en rapport som et valgkamputspill rett før valget, kan vi ikke legge mye vekt på, sier hun til NRK.

– Forandrer ingenting

Hun har lest rapporten, og mener det ikke er noe som i rapporten som baserer seg på kvalitetssikrede tall eller informasjon fra departementet.

– Hvor de har fått informasjonen fra, vet ikke jeg, men det de gjør, er å bestille og betale for en politisk rapport. Det står selvfølgelig alle fritt til å gjøre, men det forandrer ikke vedtaket et bredt flertall i Stortinget har besluttet, sier forsvarsministeren.

– Ikke rett person som forsvarsminister

Uttalelsene faller ikke i god jord på Andøya, som kjemper en innbitt kamp for å bevare basen. 350 mennesker mister jobben, og opp mot 700 blir berørt når Andøy flystasjon legges ned etter å ha vært Norges og Natos øyne på russernes aktivitet i nord helt siden 1957.

Offisersforbundet er dypt skuffet over det de mener er usaklige argumenter fra forsvarsministeren.

– Etter å ha lest kommentarene har hun overbevist meg at hun ikke er rette person å bekle rollen som forsvarsminister. Det minste hun kunne sagt var at hun ville se nærmere på analysen og vurdere resultatet, sier NOF-leder Stein-Håkon Eilertsen ved Andøy flystasjon.

Her kan du lese hele rapporten: Analyse av de prissatte virkningene av ny fremskutt kampfly- og overvåkingsbase

Ap: – Skal skal lese rapporten

Luftforsvarets seks P-3 Orion overvåkningsfly er i dag stasjonert på Andøya flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det var Arbeiderpartiet som i fjor sikret flertall for nedleggelse av Andøya flystasjon. Det har ført til at det lokale partilaget har mistet mer enn halvparten av medlemmene, og den tidligere Ap-ordføreren skal for første gang på 30 år ikke stemme Ap.

I dag sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, at hun vil lese rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.

– Dette er en interessant rapport. Vi skal studere denne rapporten med interesse, det bør også Frp og Høyre gjøre.

Samtidig understreker hun at Arbeiderpartiet står ved forsvarsforliket.

– Vi legger merke til at denne rapporten ikke har vurdert de forsvarsfaglige elementene, for eksempel behovet for luftvern.

Krever ny gjennomgang

Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer også med at det hvert år vil koste 29 millioner kroner ekstra å velge en delt løsning mellom Andøya og Evenes, mens Forsvaret sin analyse opererer med en ekstraregning på 118 millioner kroner per år.

Det betyr bare en ting, ifølge Senterpartiet.

– Vi mener at hele beslutningen må bli tatt opp på nytt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.