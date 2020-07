29. august 2019 gikk en røykgranat av i hånden på troppssjefen under en heimevernsøvelse i Drevjamoen leir i Vefsn i Nordland.

Troppsjefen var ikke kjent med at røykgranaten han holdt i var en type sjokkgranat, istedenfor langsomt virkende granater som han pleide å bruke, skriver Forsvarets forum.

Totalt ble 30 soldater sendt til sykehus med mulige øye- og hudskader og pustebesvær.

Om årsakene til ulykken Ekspandér faktaboks - Feil håndtering av røykhåndgranat NM248 - Manglende bruk av sikkerhetsutstyr - Feilidentifisering av granaten - Manglende kunnskap om og kompetanse på spontanrøyk NM248 - Merkingen/utformingen på røykhåndgranat NM248 var ikke tilstrekkelig til å gjøre brukeren oppmerksom på at det var en for ham ukjent granattype - Manglende kunnskap om gjeldende risikovurdering/ORM - Manglende kunnskap om gjeldende sikkerhetsbestemmelser - Lokal tilpasning av aktivitetsplan - uten tilstrekkelig risikovurdering - Konvertering av ammunisjon uten tilstrekkelig vurdering av risiko eller hensiktsmessighet - Manglende/utilstrekkelig informasjon fra HV-14103 til troppene om at spontanrøyk NM248 ble utlevert i stedet for langsomtvirkende røyk - Utilstrekkelig informasjon på emballasjen til NM248 om at dette var spontanrøyk. - Manglende kompetanse i HV-14103 på spontanrøyk og risikoen ved bruk av spontanrøyk. - Manglende rutiner for sikker håndtering av ammunisjon i HV-14103. - Svake rutiner i HV-14 for styring av risiko i HV-områdene, herunder ble risikovurderingen ikke fulgt opp overfor troppene, og sikkerhetstiltak og -regler ble ikke kontrollert. - HV-14 manglet oversikt over kompetansen i HV-14103. - Svakheter i implementering av anbefalinger etter tidligere lignende hendelser i HV. Kilde: Statens havarikommisjon for Forsvaret

Troppssjefen var altså ikke klar over at røykgranaten han holdt gikk av i løpet av noen sekunder.

Havarikommisjonen peker på at troppssjefen ikke var klar over at det fantes flere typer røykehåndgranater, enda typene ser forskjellige ut og troppssjefen har kastet mer enn 100 røykgranater i sin tid i Forsvaret.

I etterkant av hendelsen ble det klart at to soldater fikk alvorlige øyeskader.

Avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland på kirurgisk avdeling ved sykehuset i Mosjøen fortalte til NRK at gassen i granaten, titantetraklorid, er giftig og potensielt kan føre til livstruende tilstand.

Helgelandsykehuset erklærte katastrofealarm etter at en røykgranat eksploderte i et øvingsområde under en heimevernsøvelse på Drevjamoen leir. Foto: Frank Nygård / NRK

Ikke planlagt

Troppssjefen var ikke blitt kjent med at det var sjokkhåndgranater han fikk utlevert, og det var ikke planlagt at troppen skulle trene på denne typen aktivitet.

Troppen hadde heller ikke fått utlevert verneutstyr. Havarikommisjonen peker også på manglende rutiner for risikovurdering i heimevernsdistriktet, HV-14.

Videre skriver Havarikommisjonen i sin rapport at det er manglende kjennskap i forsvaret til det omfattende og vanskelig tilgjengelige regelverket rundt bruk av denne typen våpen.

Havarikommisjonen tilrår blant annet at HV-14 gir soldatene tilstrekkelig tid og ressurser til planlegging og at Forsvaret vurderer å endre merkingen på emballasjen for spontanrøykgranater.

– En strålende mann

Oberstløytnant Bengt Henriksen, distriktsleder for HV14. Foto: Frank Nygård / NRK

Oberstløytnant Bengt Henriksen, sjef for HV-14, sier til Forsvarets Forum at de anbefalte tiltakene ikke kommer som en overraskelse.

– Risikovurderingen nådde ikke helt ned til troppsjefen. Selv om vi har en god risikovurdering i distriktet så skal den overføres ned til områdene, forteller Henriksen.

Han legger til at flere av tiltakene allerede er implementert.

– Noen tiltak innførte vi ganske fort etterpå når vi så konturene av hva som hadde skjedd.

Videre opplyser Henriksen at det viktigste for ham har vært å ivareta personellet.

– Det er en strålende mann, med masse kompetanse. Dette gjorde han definitivt ikke med vilje, og for meg har det vært viktig å ta vare på ham og de andre som var involvert, sier han.