Overlege: – Gassen i granaten kan potensielt gi livsfarlige lungekomplikasjoner

Helgelandssykehuset erklærte katastrofealarm etter at en røykgranat eksploderte i en øvingsområde under en heimevernsøvelse på Drevjamoen leir, tre mil nord for Mosjøen i 08.30 tida torsdag.

Til nå er 30 soldater fraktet til sykehuset i Mosjøen. Her får de behandling for øyeskader, lungeskader og hudskader.

Avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling ved sykehuset, Gunnleiv Birkeland, bekrefter til NRK at gassen er giftig, og at den i verste fall kan føre til en livstruende tilstand.

– I verste fall kan man utvikle det som heter lungeødem, som er en alvorlig lungekomplikasjon. Det kan føre til en potensielt livstruende tilstand. Dette er grunnen til at vi nå kommer til legge samtlige 30 til observasjon over natta.

Én alvorlig skadet

Ulykken skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet.

Først var det 15 soldater som ble sendt til sykehus. Men senere ble 15 soldater til sendt til sykehus for sjekk.

Avdelingsoverlege Birkeland forteller at de fleste av de innlagte er lettere skadet, men at noen få har en annen status.

Avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Vi har seks med moderate skader og en med litt mer alvorlige skader. Han har øye- lunge og noen mindre hudskader. Dette skyldes den giftige gassen fra eksplosjonen.

Birkeland sier at gassen reagerer med vann, noe som gjør at den kan påføre øyne, slimhinner, lunger og hud etseskader.

Det er altså fare for lungeødem som er hovedgrunnen til at soldatene må ligge til observasjon såpass lenge.

Vet ikke hendelsesforløpet

Bengt Henriksen er distriktsleder for HV14, og var i ettermiddag på sykehuset for å besøke de som nå er innlagt.

Henriksen sier at hendelsen er uheldig, men at stemningen er god blant soldatene på sykehuset.

– En slik hendelse treffer jo sjefshjertet mitt. Nå gjelder det å ta vare på soldatene på sykehuset og sørge for at alle de 196 gjenværende soldatene har det bra, og ringer hjem til familien sin.

Oberstløytnanten sier at hendelsesforløpet fremdeles ikke er kjent, men at etterforskningen av hendelsen er i full gang.

– Her har det skjedd noe som ikke skal skje. Jeg vet ikke hendelsesforløpet, men det er det politiet og forsvarets havarikommisjon som skal finne ut av.

– Hva er det denne røyken brukes til, egentlig?

– Røyken brukes enten til å markere et mål eller å skjule egen framrykning.

Øvelsen avsluttes som normalt i morgen.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, distriktsleder for HV14. Foto: Frank Nygård / NRK

God respons

Heimevernet tok raskt aksjon etter at hendelsen fant sted, og brukte flere kjøretøy til å frakte de skadde til sykehus.

Birkeland sier at tidspunktet eksplosjonen kom på var gunstig for behandlingen.

– At de kjørte dem hit med en gang, medførte at de kom veldig raskt under behandling. Det var på morgenen og det var mange på jobb. Vi er trent på å ta imot større skader. For noen har dette hatt avgjørende betydning for å begrense skadeomfanget.