200 lam er sporløst forsvunnet fra øy i Lofoten

Bare i høst var det ca. to hundre lam, fordelt på tre gårder, som aldri kom tilbake fra sommerbeite.

Normalt mister bøndene tre-fire lam hver sesong.

Sauebonde Beate Bertheussen på Austvågøy i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

Sauebonde Beate Bertheussen har alene mistet over 30 lam og én sau i høst.

Teorien er at kongeørna har tatt en del. Men det snakkes også om gaupespor.

Og dét hadde vært uvanlig; Lofoten har ingen kjente observasjoner av gaupe i moderne tid. Området har ingen kjente rovdyr bortsett fra kongeørn.

– Vi har snakka mye om det kan være kongeørn og eller gaupe, for vi har sett spor etter gaupa på sommeren, sier Bertheussen.

Vanskelig å dokumentere

Også sauebonde Johnny Kristoffersen har mista lam. Hele 40 av dem.

Sauebonde Johnny Kristoffersen fortviler. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det har vært helt tragisk, sier han.

– Vi vet at det er en god del ørn her. Vi har observert både kongeørn og havørn som jager lammene utfor fjellsida og tar dem. Men det er vanskelig å få det dokumentert for å få skadeerstatning.

For at du som reineier eller bonde skal kunne bruke nødretten din og skyte et rovdyr for å forsvare dyrene, må du kunne bevise at for eksempel ørna har angrepet dyret ditt.

Tror det er kongeørna

Statens Naturoppsyn (SNO) har bestemt at det ikke skal være rovdyr i Lofoten og Vesterålen eller vest for Tjeldsund.

Likevel er det registrert blant annet gaupe i denne regionen.

Børge Klevstad, rovviltkonsulent i Statens Naturoppsyn Lofoten, sier at på øya i Lofoten er det kun kongeørn som er øyas kjente rovdyr. I tillegg til rev.

– Så vi tror det er kongeørna som har tatt lammene.

Det er mer rovfugl langs kysten på grunn av alle fuglene, forklarer han.

– Og dermed spises forkomne lam opp fort. Det gjør det vanskelig for bøndene å være raskt nok på plass for å dokumentere det.

Mange rykter om gaupe

I fjor ble det meldt en betydelig oppgang i gaupebestanden.

Tirsdag ble det kjent at Miljødirektoratet åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland, Troms og Finnmark.

I år ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet.

Børge Klevstad i Statens Naturoppsyn forteller til NRK at han nylig ble kjent med saken, og dermed ikke kan si noe mer om hvem som står bak.

– Er det grunn å tro at det har kommet gaupe til Austvågøy?

– I 15 år har det gått i rykk og napp, disse ryktene om gaupa. Men for å kunne fastslå det, må vi ha gode nok spor. Og det har vi ikke til nå, sier han.

Gaupa kan være innom, men dermed dra igjen. Og bøndene kan ikke skyte gaupa hvis de ser den.

– Det er en kvote her. Og det må være åpna for jakt på gaupe, påpeker Klevstad.