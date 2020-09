Filmet gaupe på øy i Nordland: – Ingen ville trodd meg uten filmen

Det var etter mørkets frembrudd sist søndag at Tor Pettersen så det sky rovdyret som stod i veikanten.

– Ingen ville trodd meg hvis jeg ikke hadde filmet den. De ville sagt det var en rev med en gang. Garantert.

Han trodde knapt sine egne øyne. Og tror andre ville hatt problemer med å tro på han.

– Jeg måtte bare få frem telefonen og få dette på film, sier Pettersen.

Tidligere på ettermiddagen hadde han og andre på Meløya snakka om at det var ei gaupe på den 22 kvadratkilometer store øya. Men de fleste mente at det ikke var mulig.

– Den må jo ha svømt over flere øyer for å ha kommet hit. Såkalt øyhopping. Jeg har alltid hørt at katter ikke liker vann.

Meløya har rundt 200 innbyggere – og en gaupe i veikanten. Foto: Tor Pettersen

Kan bevege seg over store områder

For gaupe er ikke vanlig å finne ute på øyene langs kysten.

– Gaupa er ikke så glad i vann. Men den er likevel en dyktig svømmer, og det finnes tilfeller av gauper som er observert på øyer i Nordland.

Det sier Øyvind Skogstad som er seniorrådgiver hos fylkesmannens klima- og miljøavdeling.

Han er kjent med gaupeobservasjonen som er gjort på Meløy. Kommunen strekker seg fra innland og ut til et øyrike, og det er ikke registrert familiegrupper av gaupe i dette området.

Men dette er et rovdyr som kan ferdes over store områder.

Seniorrådgiver hos fylkesmannens klima- og miljøavdeling, Øyvind Skogstad, sier det ikke er uvanlig at ei gaupe svømmer over til øyer. Foto: Privat

– Det er gauper i nabokommunene. Dette kan være en hanngaupe som streifer. Vi vet at ungdyr som blir sparka ut av mora kan vandre over store områder, sier Skogstad.

Og gaupa har ikke nødvendigvis trengt å svømme spesielt langt. Dersom den har kommet til Meløya via Mesøya og Skjærpa, er det ikke snakk om avstander på mer enn noen hundre meter av gangen.

Usikkerhet blant bønder

Det er flere sauebønder på Meløy, og mange av dem er bekymra for at gaupa skal angripe dyrene deres. I tillegg er det mange rådyr på øya som strekker seg over 22 kvadratkilometer.

– Vi har snakka med sauebønder på Meløy. De er naturligvis bekymra. Gaupa er en dyktig jeger og vi kan ikke utelukke at hun tar sau. Skadefelling er et virkemiddel, men det er vanskelig å gjennomføre på barmark, sier Skogstad.

Flere gauper i Nordland

Antall gauper har i flere år ligget under bestandsmålet for Nordland. Men sist vinter var det betydelig økning.

– Vi skal ha 10 familiegrupper i Nordland. Det vil i praksis bety et sted mellom 60 og 70 gauper, sier Skogstad.

Og i alle fall en av gaupene har kommet seg ut til Meløy.