20 varmerekorder i Norge så langt i april

Tirsdag hadde vi den første sommerdagen i Nord-Norge, altså en dag med en maksimumstemperatur på over 20 grader. Brønnøysund var varmest med hele 21,1 grader.

Men det var varmt flere steder, og varmerekordene har stått for fall så langt i april. Bodø slo rekorden som har stått helt siden 1921, med sine 17,9 grader torsdag .

Også Skrova (forrige rekord fra 1954) og Værnes (forrige rekord fra 1940) slo gamle rekorder.

I tillegg ble rekorder slått en rekke andre steder helt fra Sogn og Fjordane og opp til Finnmark. (se tabell nederst).

Kokvarmt i Vietnam

Men selv om det har vært varmt i Norge i april, kan det på ingen måte måle seg med hetebølgen i Vietnam.

Sist lørdag hadde Vietnam sin varmeste målte aprildag noensinne. I Huong Khe, 25 mil sør for hovedstaden, går temperaturene vanligvis ikke over 30 grader på denne tida.

Men på lørdag var det altså 43,4 grader i distriktet, skriver Washington Post. Dette er varmt nok til å smelte fargestifter og sjokolade, og å få det til å bli over 60 grader inne i en parkert bil.

– Alle de siste 20 årene har vært blant de aller varmeste siden registreringen begynte på midten av 1800-tallet, sier forsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO.

Ikke nok med det. Mars i år er den nest varmeste som er målt i historien, skriver Washington Post.

Sesonger vi ikke kjenner igjen

De siste årene har vintrene startet senere og sluttet tidligere, mens både våren og sommeren starter tidligere. Det var det som skjedde sørpå i fjor, i det som fikk navnet Tørkesommeren 2018 .

– Hvis du ser kortsiktig på det, så var det jo en deilig og fantastisk sommer. Men hvis vi ser på hva det gjorde med for eksempel jordbruket, så er det store og uvante konsekvenser. Så jeg vil si at det er mer skummelt enn det er positivt, sier Lund.

Kuene i Aurskog-Høland i Akershus var blant dem som fikk merke tørken på kroppen i fjor. Noen av dem stod i fare for å bli avlivet på grunn av fôrmangel. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

For selv om det ikke er om våren eller høsten vi ser de mest ekstreme varmerekordene, er det to viktige sesonger for jordbruket. Det er da vi planter og sår. Endringene i disse sesongene vil være avgjørende, ifølge forskeren.

– Fjoråret var en helt unik situasjon. Det som skjer er at vi får sesonger vi ikke helt kjenner igjen fra det historiske. Vi vil fortsatt ha sesonger framover, men de vil bli annerledes og forskjøvet, sier Lund.

Det er ingenting som tyder på at årets sommer vil bli like tørr, men den samme varmen er ikke usannsynlig.

Hetebølger i nord

Og selv om de ikke er like hyppige og langvarige i nord som i sør, så er det også sannsynlig at Nord-Norge vil oppleve flere værrekorder, slik som i Bodø torsdag.

April har bydd på varmerekorder i Nordland både i år og i fjor. Her på stranda ved kyststien i Bø i Vesterålen ser det sommerlig ut allerede i april. Foto: Jørn Bjørkly Stoltz

– Vi så det jo allerede i fjor, da det var tropenatt i Tromsø, sier Lund.

Også i Arktis og Antarktis merkes værendringene, men på veldig forskjellige måter. Antarktis består av et landområde med is oppå, som er isolert og dermed får vi ikke de største endringene.

Men Arktis består av åpent hav dekket av is, og det er her vi ser de mest kritiske endringene.

– Det er klart at Arktis har tydeligste, og mest dramatiske endringene. Her har vi perioder med hetebølger. Ikke slik som i sør, men ekstremt varme perioder, forteller Lund.

Stasjoner med ny april-rekord for maksimumstemperatur Navn Kommune Ny rekord Dato Start Forrige Gammel rekord Fureneset Fjaler (Sogn og Fjordane) 20.5 23 1990 23.04.2011 20,5 Kråkenes Vågsøy (Sogn og Fjordane) 21 25 2003 23.04.2011 19.6 Veiholmen Smøla (Møre og Romsdal) 19.6 25 2003 24.04.2011 17.4 Sula Frøya (Trøndelag) 19.3 25 1975 15.04.1989 18 Værnes Stjørdal (Trøndelag) 22.4 22 1940 29.04.2000 22 Meråker - Vardetun Meråker (Trøndelag) 19.5 22 2005 24.04.2011 19 Snåsa - Kjevlia Snåsa (Trøndelag) 19.3 23 1955 20.04.2003 17.9 Steinkjer - Søndre Egge Steinkjer (Trøndelag) 21.7 23 2003 30.04.2008, 30.04.2009 21 Ørland III Ørland (Trøndelag) 22 23 1955 30.04.2009 21.4 Buholmråsa fyr Osen (Trøndelag) 20.9 23 1966 24.04.2011 20.8 Nordli - Holand Lierne (Trøndelag) 17.4 23 1989 24.04.2011 17 Vega - Vallsjø Vega (Nordland) 19.3 25 1992 30.04.2008 18.8 Tjøtta Alstahaug (Nordland) 20.5 25 2003 30.04.2008 18.5 Varntresk Hattfjelldal (Nordland) 13.4 25 2000 30.04.2008 13.3 Bodø VI Bodø (Nordland) 18 25 1954 30.04.2008 17.4 Skrova fyr Vågan (Nordland) 16.6 25 1954 14.04.1989 15 Sortland Sortland (Nordland) 17.4 25 1985 28.04.2002 16.4 Sortland - Kleiva Sortland (Nordland) 16.8 25 1958 29.04.2016 15.3 Bø i Vesterålen III Bø (Nordland) 16.7 24 2003 30.04.2008 16.3 Kautokeino Guovdageaidnu-Kautokeino (Finnmark) 12.5 25 1955 19.04.2003,20.04.2003 12

Tallene i tabellen er levert av Meteorologisk institutt. Merk også at tabellen viser at den gamle Bodø rekorden er fra 2008 og ikke 1921 som vi skriver i saken. Årsaken er at målestasjonen er flyttet flere ganger opp igjen årene. Den høyeste målte temperaturen er uansett fra 1921.