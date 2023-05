13 nasjoner skal trene på missilvern i Norge: – Veldig viktig for Nato

– Vi skal trene på å beskytte oss mot luft og missile trusler. Vi er i en tid der det er viktig at Nato jobber godt sammen og fungerer på en sømløs måte, sier sjef for marinen, Trond Gimmingsrud om øvelsen.

Sjøforsvaret inviterte lørdag pressen til orientering i Bodø. Øvelsen som skjer utenfor Andøya er en såkalt skarpskytingsøvelse. Det betyr at de vil øve på en reell hendelse og bruke ekte missiler og våpen.

Norge som vertsnasjon

– Sømløst samarbeid med Nato er en viktig del av vårt forsvarskonsept, og under denne øvelsen kan vi virkelig utfordre oss selv med krevende scenarioer og avansert integrasjon, sier Gimmingsrud.

Sjef for marinen Trond Gimmingsrud. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Norge stiller som vertsnasjon sammen med Storbritannia. Etter en uke i Norge flyttes øvelsen til Hebridene utenfor Skottland.

– Det er positivt fordi vi får trent oss på å ta imot større allierte styrker, samtidig som allierte blir bedre kjent med å operere i våre nærområder, påpeker marinesjefen.

Fakta om øvelsen Ekspandér faktaboks Øvelse Formidable Shield 23 foregår fra 8.mai - 26.mai, med aktivitet utenfor Andøya i perioden 8.-12.mai. Flere av fartøyene vil ha havneopphold i Bodø og Tromsø i forkant av øvelsen i helgen 5.-7.mai. På den delen av øvelsen som foregår utenfor Andøya (8.-12.mai) skal disse delta: Norske enheter: KNM Roald Amundsen, KNM Gnist, KNM Magnus Lagabøte, Kystjegerkommandoen, CRC, Luftvernbataljonen, F-35, Hærens Kampluftvern. Allierte fartøy: Den spanske fregatten Blas De Lezo er flaggskip for øvelsen, Spania deltar også med logistikkfartøyet Patina. USA deltar med destroyerne USS Arleigh Bruke og USS Oscar Austin, Nederland med fregatten HNLMS Tromp, Frankrike med fregatten FS Bretagne og Danmark med fregatten HDMS Espen Snare. I tillegg deltar NATOs stående maritime styrke (SNMG1). Andre allierte enheter: USA stiller også med maritime patruljefly - P8, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), Mobile Air Control Squadron (MACS), Reconnaissance and Counter-Reconnaissance team (RXR) og Lightweight Armored Reconnoissance (LAR). Kilde: Forsvaret

Skal skyte over havområder

Selve skyteøvingen vil skje et godt stykke fra land, og det blir tatt hensyn til fiske og annen aktivitet melder forsvaret.

Gimmingsrud tror ikke øvelsen blir å merkes så godt fra land.

– Vi har gode systemer for sikkerheten gjennom Andøya Space, så den risikoen som finnes er godt håndtert, sier Gimmingsrud.

Det kommer flere allierte fartøy til Norge, som vil ligge til havn i blant annet Bodø og Tromsø før de drar mot Andøya.

James Morley, nestkommanderende i StrikeforNato. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Viktig for Nato

– For Nato er dette en veldig viktig øvelse. Den viser at vi kan med våre allierte beskytte i en trusselsituasjon, og med en slik øvelse kommuniserer vi også ut at vi samarbeider godt, at utstyret fungerer og at vi håndterer en eventuell situasjon, sier kontreadmiral og nestkommanderende i StrikeforNato James Morley.

Morley sier til NRK at øvelsen er lenge planlagt og en øvelse Nato har annethvert år. Han forventer derfor ingen reaksjon fra Russland.

– Russland kjenner til øvelsene våre. De følger nok ekstra med, men vi forventer ikke en reaksjon fra dem.