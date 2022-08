Fem måneder senere har det amerikanske forsvaret nå konkludert med hva som førte til ulykken.

– Etterforskningen har konkludert med at årsaken til flyulykken var pilotfeil.

Det skriver US Marines i en pressemelding søndag ettermiddag.

Pilotens handlinger under flygingen, eller mangel på handlinger, var den direkte årsaken til ulykken, heter det i rapporten.

Det amerikanske forsvaret understreker at det ikke er kjent hvem av de involverte som var pilot på tidspunktet hvor flyet styret.

De skriver også at det ikke foreligger noen grunn for disiplinære reaksjoner for noen av de involverte.

– Tapet merkes fortsatt i marinekorpset, og våre kondolanser går ut til familiene og vennene til de falne, heter det i pressemeldingen.

Det er det amerikanske forsvaret som har utført etterforskningen i etterkant av ulykken.

Har undersøkt flere teorier

I tillegg til pilotfeil har man undersøkt flere andre faktorer som årsak til ulykken.

Værforhold, prosedyrer for flygning i lav høyde, feil knyttet til vedlikehold og registrering av denne og erfaring med å fly i fjellandskap har alle blitt undersøkt.

– Det er konkludert med at ingen av de fem faktorene var direkte eller medvirkende årsak til ulykken.

Skulle på treningsoppdrag

Det var 18. mars i år at et amerikansk militærfly av typen V-22 Osprey styrtet i Gråtådalen i Beiarn kommune i Nordland under militærøvelsen Cold Response.

Flyet lettet fra Bodø og skulle gjennomføre en treningsflygning, før retur til Bodø. Da flyet ikke kom tilbake til planlagt tid, ble det meldt savnet.

Det var svært dårlig vær i området, og det var sendt ut farevarsler for mye nedbør, vind og stor snøskredfare.

Beiarn Røde Kors var de første som ankom ulykkesstedet, men uværet gjorde at det var umulig å frakte de omkomne ut ved funntidspunktet.

Ulykkesstedet lå i bratt og ulendt terreng. Flyvraket var spredt utover 300 meter.

Det var en nødpeiler på Sea King-helikopteret som slo ut over Beiarn, og som gjorde at flyet ble funnet.

Til tross for dødsulykken fortsatte militærøvelsen Cold Response.