Vurderer å melde seg ut av Høgre

Preben Dimmen, som sit i kommunestyret i Ålesund, vurderer å melder seg ut av Høgre, skriv Sunnmørsposten. Grunnen er at han er usamd i partiet si handtering av den IS-sikta kvinna. Dimmen har vore leiar for unge Høgre i Ålesund og i Møre og Romsdal. Det kan bli aktuelt for 21-åringen å melde seg inn i Frp