Ville slette Riise sin Facebookside

Lotteritilsynet ønsket at Facebook skulle slette sidene til John Arne Riise og flere kjente spillambasadører. Det ville ikke Facebook være med på, skriver Dagens Næringsliv. Avisen forteller at tilsynet har samarbeidet med Facebook om å fjerne markedsføring for utenlandske spillselskaper rettet mot norske brukere i flere år, men at Facebook ikke ville gå med på å fjerne private sider.