Vil tape rundt 12–15 millioner

Ørsta-ordfører Stein Aam (Sp) sier det er trist at Bjørke skal gå inn i nye Volda-kommune. Han forteller NRK at det ikke var en uventet beslutning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ørsta vil også miste inntektene sine fra Tussa kraftverk, som er lokalisert på Bjørke. Aam forteller at kommunen vil tape rundt 12–15 millioner kroner. – Vi får en strammere økonomi. Vi må se på investeringsplanen, og de investeringene som vi har gjort fremover, for hvordan vi skal rigge oss for å klare å betjene det, sier Aam.