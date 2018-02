Vil skyte fleire gauper

Tingvoll kommune har ifølgje Tidens Krav bedt Rovviltnemnda om å få skyte endå ei gaupe. Jakta blei stoppa tidlegare i veka då kvoten på to dyr er fylt. Ifølgje avisa er bøndene i området frustrerte over store tap, og meiner det er urimeleg at det ikkje kan takast ut fleire dyr.