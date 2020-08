Vil kutte 45 omsorgsplasser

Kommunedirektøren i Ålesund vil kutte 45 omsorgsplasser for å få økonomien i balanse, skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er vedtaket som kommunestyret gjorde i mai om å spare 35 millioner kroner. Forslaget skal opp i komiteen for helse og omsorg mandag i neste uke. Forslaget betyr blant annet at Klipra bokollektiv og Blindheim bokollektiv blir lagt ned.