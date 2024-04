Vil kaste Pollestad og Vedum

Senterparti-veteranen Arne Sandnes i Møre og Romsdal vil kaste både landbruksminister Geir Pollestad og partileder Trygve Slagsvold Vedum dersom det ikke kommer en opptrappingsplan som bøndene kan leve med.

Stortinget skal gjøre vedtak senere i dag. Sandnes som har vært ordfører i Norddal i tilsammen 17 år, mener kompromissforslaget som er lagt på bordet nå er langt fra nok.

– Pollestad bør gå på dagen. Og jeg vil jobbe for at partilederen blir kasta på neste landsmøtet. De kunne ha satt hardt mot hardt, og trua med å gå ut av regjeringa, men den muligheten har de ikke brukt.

Regjeringa har lagt fram et kompromissforslag der timetallet er justert ned til 1750 timer pr. årsverk i beregningsgrunnlaget. Men Sandnes mener et minstekrav er at normeringsfaktoren på 20 prosent blir fjerna.