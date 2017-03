Vil kaste Kjølmoen

Fungerende leder i valgkomiteen i Møre og Romsdal Ap vil kaste Per Vidar Kjølmoen som fylkesleder. Forslaget kom i forbindelse med striden om hvem som skal være nestleder.Det er lagt frem forslag om to nestledere i Møre og Romsdal Ap under fylkesårsmøtet i Molde. Forslaget som er fremmet av Kristiansund Ap, Molde Ap og Ålesund Ap, innebærer at Berit Tønnessen fortsetter som nestleder i to nye år mens Ann Kristin Bryne blir nestleder i ett år