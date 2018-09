Vil hindre meir sløsing

Aukra-ordførar Bernhard Riksfjord frontar no kampen for å hindre meir sløsing i hundremillionarsklassen frå reservegasskraftverket på Nyhamna. Kraftverket trengst ikkje lenger og Statnett er no i ein prosess med å selje det og vil då fjerne all infrastruktur under bakken. Riksfjord vil berge infrastruktur og kilometervis med røyr mellom reservegasskraftverket og gassanlegget på Nyhamna for eventuell framtidig industri der.