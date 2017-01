Vil ha postklagenemnd

Ålesund kommune mener en fremtidig postklagenemnd bør plasseres i Ålesund. Samferdselsdepartementet har bestemt at en slik nemnd skal opprettes og den skal finansieres av transportfirmaet Kvikkas som har ansvaret for levering av lørdagsavisene. Ordfører Eva Vinje Aurdal viser blant annet til et godt fagmiljø i Ålesund på grunn av NTNU, og lokaler i byen som er billigere enn en del andre steder.