Vil ha lokalaviser tre dager i uken

Regjeringen vil endre postloven. I forslaget, som skal behandles i statsråd onsdag, foreslås det å ha utkjøring av post to og en halv dag i uka, altså to dager den ene uka, før det blir tre den neste. Etter planen vil endringen tre i kraft 1. juli 2020. – Vi sikrer nå at de aller fleste vil oppleve at lokalavisene vil komme ut som dagsferske i papirutgave i flere år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) er ikke fornøyd. – Det hjelper ikke hvor mye ressurser man legger i journalistikken om den ikke når fram til leserne, sier han til NTB.