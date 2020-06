Vil ha kostnadene på bordet

Et flertall i fylkesutvalget vil gå en ny runde med etableringen av ny tannklinikk i Sykkylven med tanke på endelig vedtak i i oktober. Tannklinikkene i Sykkylven og Stranda skal slås sammen med kontor i Sykkylven, men lokaliseringa er ikke trafikksikker. Flertallet tar til etterretning at avtalen om lokalisering i Sykkylven er rettslig bindende, men vil ha kartlagt kostnadene. Inntil videre fortsetter tannklinikkene som i dag. Fylkesadministrasjonen har fått sterk kritikk fra mange hold for håndteringa av saken. Frank Sve fra Frp vil oppheve samlokaliseringa. Han sa under debatten at han ikke har tillitt til måten saken er blitt behandlet på. Forslaget fra Frp fikk bare Frp sine stemmer.