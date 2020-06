Viking Sky-rapport forsinka

Statens havarikommisjon opplyser at rapporten om Viking Sky-havariet på Hustadvika i mars i fjor er forsinka. Grunnen skal være at det er blitt vanskeligere å få ut informasjon etter at koronapandemien brøyt ut. Den endelige rapporten om havariet var venta i disse tider, men nå er dette utsatt til tidligst ved utgangen av året. En foreløpig rapport som kom i november i fjor, konkulderte med at lavt oljetrykk var årsaken til havariet.