Vikhagen Gjeitnes ute for sesongen

Skiløper Kari Vikhagen Gjeitnes fra Skåla i Molde er ute for sesongen etter at hun falt i Østerrike. Hun kjørte ut av løypa men reiste seg og fullførte de siste to kilometerne. I dag har hun fått påvist at hun hadde brudd i ankelen og må nå ha på gips i 6 uker, før det blir en like lang opptreningsperiode.