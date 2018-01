Vi ser sjeldnere på vanlig tv

Oppsummeringen av TV-året 2017 viser at daglig seertid falt fra 167 minutter i 2016 til 150 minutter daglig i 2017, skriver Dagens Næringsliv. TV 2s hovedkanal fikk en samlet andel fjernsynstitting på 18,9 prosent i fjor, opp fra 18,3 prosent året før. NRK1 ble også en vinner, med en markedsandel på 32,3 prosent blant seere over 12 år. Året før hadde NRK1 30,7 prosent markedsandel. Ifølge NRKs analysesjef Kristian Tolonen synker TV-seingen i alle aldersgrupper – bortsett fra i gruppen over 65 år.