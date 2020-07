Varsler mulig rettssak

Organisasjonen "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" varsler i et brev til Olje- og energidepartementet at de vil reise sak mot staten, dersom departementet innen tre uker ikke tar stilling til mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse med vindkraftanlegget på øya. Fredag sendte organisasjonen via sin advokat et brev til departementet der de gjør rede for det de mener er flere alvorlige feil i saksbehandlingen, og dermed at konsesjonen for utbygging på Haramsøya ikke er gyldig.